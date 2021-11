À Metz, le métal rénove le Palais de Cristal

Le monde appartient à eux qui osent. D'où le succès croissant de l'acier Corten, matériau sans compromis qui prépare la voie à une esthétique puissante et parfois même agressive. Les cassettes de façade en acier Corten sont proposées dans un ton brun clair qui, avec le temps, prend sa teinte brun foncé typique. Le système d'ossature sur mesure permet de très nombreux formats ;La circulation d'eau unique du système de façade Limeparts garantit une décoloration uniforme. Limeparts propose la fourniture et pose de tout types de façades en bardage CORTEN et autres matériaux.