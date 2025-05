Architecte et enseignante, Anaïs Magnabal a réalisé à Toulouse une maison familiale qui croise astucieusement tradition et innovation.

L’histoire de la Maison COB est caractéristique. Tout d’abord, c’est l'histoire d’une architecte qui réalise main dans la main avec son père artisan maçon, une maison individuelle. Sauf que celle-ci ne ressemble pas aux constructions actuelles. Elle reprend les codes de l’habitat traditionnel toulousain pour en faire son fil conducteur. Il en résulte une résidence singulière, unique qui met en exergue la richesse architecturale de la ville rose en inventant une nouvelle écriture. Située au cœur de la ville, la maison est identifiable de loin. L’ouvrage qui croise adroitement tradition et innovation se caractérise par la célèbre brique foraine toulousaine, revisitée à travers des formes modulaires. Les défis de ce genre de construction sont multiples. Tout d’abord, la parcelle qui comprenait une construction exiguë nécessitant une réhabilitation lourde. À cela s’ajoute la préservation de l’intimité des habitants, tout en proposant une solution qui peut, en même temps, résoudre la problématique du vis-à-vis, sans oublier le confort thermique et le contexte environnant.

©Anais Magnabal Architecte



Le Brésil comme inspiration



L’implantation du bâti le long d’une voie passante avec des ouvertures exclusivement sur cette rue exposée sud-est est une réponse aux différentes règles urbanistiques de la parcelle. L’architecte a étudié minutieusement le contexte et a proposé une façade qui se déploie le long de la rue orientée vers le sud-est. Tandis qu’une clôture en bambous masque l’assise de la maison - qui est en béton banché semi-enterré -, le premier étage se distingue par sa façade poreuse reconnaissable parmi toutes. Dans sa quête, Anaïs Magnabal s’est inspirée de l’œuvre de l’artiste brésilien Athos Bulcão, dont elle a découvert les réalisations lors de son voyage au Brésil. Les modules qui filtrent les rayons du soleil et préservent l’intimité des habitants, viennent former une façade de douze mètres. Ils ont une dimension de 30x30 cm et créent un effet de mouvement cinétique très appréciable. L’élaboration de cette technique a nécessité deux ans de conception et d’essais afin de pourvoir réaliser les unités de manière artisanale.

©Anais Magnabal Architecte



Un exemple à suivre



Tous les espaces de la maison ont fait l’objet d’une attention méticuleuse quant à la gestion de la lumière. Les chambres, situées au premier étage, bénéficient d’une lumière naturelle douce, filtrée, mais aussi teintée par la double peau. Quelques éléments comme le plan de travail de la salle d’eau et les marches de l’escalier sont taillés et travaillés dans un chêne blanc qui a été récupéré par l’architecte. Réhabilitation, recyclage et réadaptation sont les mots d’ordre d’une architecture soucieuse de son environnement, sans délaisser pour autant la recherche et l’esthétisme. La Maison COB est un exemple à suivre !



Sipane Hoh

Photo de une : ©Alexandre Le Gratiet