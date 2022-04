Architecture et paysage : la BAP fait son grand retour à Versailles

Trois ans après la première édition, la Biennale d’Architecture et du Paysage (BAP) revient à Versailles entre le 13 mai et le 13 juillet. Cette année, le thème sera consacré au lien entre la terre et les villes. Neuf expositions sont prévues, et 250 000 visiteurs attendus.

En 2019 était lancée la première Biennale d’Architecture et du Paysage (BAP), soutenue par la région Île-de-France. Elle avait attiré pas moins de 200 000 curieux. Trois ans plus tard, l’évènement fait son grand retour à Versailles du 13 mai au 13 juillet 2022.

9 expositions autour de « Terres et Villes »

Il y a trois ans, le thème portait sur « l’homme, la nature et la ville », et avait fait un focus sur les 68 futures gares du Grand Paris Express. Pour cette nouvelle édition, le thème portera sur « Terres et Villes », autour de neuf expositions inédites accessibles à différents endroits de la ville.

Parmi ces expositions, « Territoires en transformation » s’intéressera au rôle de la terre et ses usages, « Élément Terre » proposera une maquette végétale de la région Île-de-France dévoilant la composition souterraine des sols, « Voyage au centre de la Terre » montrera les chefs d’oeuvre créés par les évènements géologiques, et « La préséance du vivant » sera une exposition-jardin au Potager du Roi, proposant aux visiteurs de mettre la main à la pâte. Outre ce focus sur la terre, une autre exposition présentera la genèse du Village des Athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et du futur quartier durable qui fera suite.

« La crise de la Covid-19 a renforcé la demande des populations en espaces naturels. Les oppositions aux nouvelles constructions ont redoublé et le nombre des mises en chantier s’est effondré alors même que la demande de logements croît. La disparition de grandes surfaces de terres agricoles, la préservation des écosystèmes dans les tissus urbanisés, le recyclage des terres d’excavation dans le cadre notamment des grands chantiers, sans compter le retour de la terre comme matériau de construction sont autant de sujets d’actualité, de débats et d’interrogations », souligne François de Mazières, commissaire général de la biennale, et surtout maire de Versailles depuis 14 ans.

Outre les neuf expositions, la biennale sera également le théâtre de conférences animées par des spécialistes et de débats, notamment durant les trois premiers jours, et de différentes expositions photographiques réparties dans la ville.

Par ailleurs, trois autres expositions « hors les murs » seront également organisées à Mantes-la-Jolie (78), à La Roche-Guyon (95) et à Nanterre (92).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock