Sous un toit ondulé, se trouvent la salle municipale et la médiathèque du Grau-du-Roi. Un projet conçu avec tact et portant la griffe d’Ateliers A+.

Le programme est conséquent. Il s’agit de la construction d’un bâtiment partagé où cohabitent la salle municipale et la médiathèque intercommunale. Cela concerne un projet généreux qui prend soin de son environnement, basé sur une conception bioclimatique, prônant l’économie d’énergie et d’eau, utilisant des matériaux naturels et accordant une grande attention à la gestion acoustique, entre autres.

Le projet occupe une parcelle située à l’extrémité de la grande voie piétonne et implantée dans un site en régénération urbaine. L’emplacement est stratégique, non loin de la gare et des établissements scolaires, mais aussi du Palais des sports et de la culture.

L’édifice s’apparente à un repère tant par son emplacement que par la forme de sa toiture organique et audacieuse.

© Camille Gharbi

L’équipement se caractérise par son socle en béton matricé teinté sable, qui fait un joli clin d’œil aux roseaux des étangs camarguais. Il est surmonté par un volume vitré où est logée la médiathèque. Cette dernière, entièrement transparente, offre une vue imprenable sur les environs. Tandis que le bois s’invite au sein du projet et par les espaces intérieurs en leur apportant une touche de chaleur. La toiture, telle un coquillage, est revêtue de métal. Soulignons que la sous-face est habillée, à son tour, de planches de bois. Même chose concernant les terrasses, qui offrent un lieu de vie, de rencontres et d’échanges aux usagers. Les architectes ont soigné chaque détail pour aboutir à un ensemble cohérent et fonctionnel.

Accessible par un vaste parvis végétalisé, la salle des rencontres et médiathèque est un lieu pensé pour accueillir du public. Après avoir franchi le hall d’entrée de 14 mètres qui constitue la liaison entre les deux usages, la salle des rencontres se révèle derrière les larges portes avec son plan rectangulaire et sa forme géométrique.

Baignée de lumière naturelle, l’un de ses points forts est la flexibilité et sa polyvalence. En effet, elle s’adapte aux différentes utilisations, qu’elles soient associatives, culturelles ou festives. C’est un lieu multifonctionnel qui profite à toute la commune.

© Camille Gharbi

Le visiteur emprunte un escalier panoramique, ou l’ascenseur, pour atteindre la médiathèque qui se caractérise par ses circulations rationnelles et ses vitrages généreux balayant ainsi tout le paysage graulens. L’agencement et le mobilier répondent favorablement aux diverses exigences des utilisateurs des lieux. Contents d’arpenter les rayons, de se prélasser dans un siège, de parcourir leurs ouvrages préférés, ces derniers accèdent à la culture dans un environnement paisible et chaleureux.

Couronné par une grande toiture en coque en suspend sur des piliers périphériques, l'espace ouvert offre une grande flexibilité. Dans cet univers fluide, seuls les espaces dédiés aux jeux de société ainsi qu’au travail sont clos, tandis que les espaces de services ainsi que les locaux du personnel se retirent délicatement derrière un long mur traversant la salle.

Finalement, les terrasses protégées par la toiture organique offrent aux usagers de véritables espaces de vie extérieurs. Pour parfaire leur programme, les architectes - qui connaissent bien les enjeux des vents dominants du Grau-du Roi - ont procédé à l’élaboration de deux espaces distincts : l’un protégé des embruns marins et l’autre du mistral. Il s’agit de deux espaces abrités qui offrent une vue spectaculaire.

La Communauté de Communes Terre de Camargue a mandaté Ateliers A+ pour mener à bien le projet. Ce dernier, créé sur mesure, fait la fierté de tous !

Par Sipane Hoh

Photo de une : ©Camille Gharbi