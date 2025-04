À Brétigny-sur-Orge, la ZAC Clause Bois Badeau vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Un équipement réalisé avec tact par Vallet de Martinis.

Antoine Vallet et Guillaume de Martinis ont réalisé à Brétigny-sur-Orge (Essonne) un groupe scolaire qui participe à la vaste opération de régénération d’un quartier. Celui-ci est une friche agro-industrielle, située à l’ouest de la gare. Il appartient à ces quartiers à haut potentiel qui, une fois transformés, viennent enrichir tout une commune.



Le programme est vaste, constitué d’une école maternelle, une école élémentaire, un pôle de restauration ainsi qu’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). L’agence d’architecture Vallet de Martinis établie à Paris et Bordeaux a été mandatée pour mener à bien le projet qui prend place sur une parcelle entourée par les Joncs Marins, le Jardin de Traverse ainsi qu’un ensemble de petites maisons typiques et quelques immeubles de logements collectifs.

Le groupe scolaire occupe un emplacement avantageux. Visible de loin et se démarquant par sa matérialité, il comprend trois parties programmatiques distribuées dans autant d’entités principales. Tandis que l’école maternelle prend place au rez-de-chaussée, l’école élémentaire se développe sur deux niveaux. Quant à l’accueil périscolaire, le pôle commun et la partie dédiée à la restauration, ils sont regroupés dans un même volume qui relie les deux écoles. De l’extérieur, il serait ainsi facile de distinguer l’ensemble comme étant la réunion des trois entités différentes.

©Charly Broyez - Vallet de Martinis



Forts de leur expérience, les architectes ont accordé une grande attention à l’orientation des espaces bâtis d’une part et au confort des usagers d’autre part. Tous les espaces internes - dont les salles de classes - sont tournés vers l’intérieur. Ils se mettant ainsi à distance de l’espace public. Le jeu habile des pleins et des vides a guidé la conception générale. De ce fait, l’école maternelle se recroqueville sur elle-même alors que l’école élémentaire s’étale en forme de « L ». Les trois entrées créées distinguent trois utilisateurs. En effet, les enfants de l’école maternelle accèdent au hall directement face à la cour, tandis que ceux qui s’orientent vers l’accueil périscolaire le font à travers le hall face au premier patio. Les élèves de l’école élémentaire arrivent, à leur tour, au troisième hall qui donne sur la cour, qui est en double hauteur et comprend un escalier en bois. Les différents niveaux du bâtiment suivent l’ascension du parcours scolaire de l’enfant, de la maternelle au rez-de-chaussée, jusqu’au CM2 qui se trouve au premier étage.

©Charly Broyez - Vallet de Martinis



L’homogénéité au sein du projet est également un concept clé malgré le fait que l’école maternelle et l’école élémentaire sont formellement distinctes, que ce soit en plan ou en façade. Une trame structurelle se développe sur l’ensemble de la construction. Les architectes ont eu recours aux mêmes matériaux comme les poteaux en bois sur des socles en béton, les espaces en brique de terre cuite et grands châssis vitrés en bois. De même, une grande importance a été donnée à la luminosité des différents espaces. Au sein des diverses entités, les circulations sont fluides, étudiées avec minutie pour répondre aux exigences des utilisateurs des lieux. La présence des cours, des patios et des terrasses, ainsi que la végétation, témoignent un certain bien-être ressenti tout au long du parcours intérieur. L’utilisation de la brique de terre crue (BTC) concerne l’ensemble des circulations, mis à part ses vertus énergétiques, sa présence crée une homogénéité avec la terre cuite présente également dans le bâti. Par ailleurs, les architectes ont opté pour le bois, qui s’accorde parfaitement avec la brique pour toutes les menuiseries extérieures et intérieures, ainsi que l’ensemble du mobilier.

©Charly Broyez - Vallet de Martinis



Tous les intérieurs ont été élaborés pour accueillir les enfants au mieux. Par exemple, la signalétique qui intègre des logos est facilement identifiable, mais aussi ludique et didactique. De même, les différentes salles de restauration, les sanitaires mais aussi les salles d’eau, toutes sont adaptées à la taille des enfants. Au groupe scolaire Claudie Haigneré, l’enfant peut participer à forger son univers, par exemple en intervenant directement sur des surfaces d’affichage consacrées aux multiples interventions. La conception générale encourage les liens avec les espaces extérieurs, mais aussi plus loin avec le paysage alentour. Par ailleurs, les toitures du rez-de-chaussée accueillent des jardins pédagogiques, des jardins d’agrément ainsi qu’un potager et une pépinière, ce qui aide les petits chérubins à mieux connaître le monde végétal qui les entoure. La pédagogie devient ainsi complète et l’architecture y apporte sa pierre !



Par Sipane Hoh

Photo de une : ©Charly Broyez - Vallet de Martinis