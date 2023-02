Dans le cadre d’un programme vaste et ambitieux de remaniement du parc qui se trouve dans le Domaine de Bômale, situé à l’entrée du centre-ville de Saint-Denis-de-Pile, se niche le pôle festif et culturel Boma. Un projet multifonctionnel aux diverses qualités. Le programme est complexe : il s’agit de la construction d’une médiathèque, la réhabilitation d’une chartreuse du 18ème siècle, ainsi que la revalorisation paysagère du parc et de ses abords. Un projet qui a nécessité un travail minutieux empreint d’une grande maîtrise.

©Jean-François Tremege



Un bâtiment sobre et contemporain



Les architectes de l’agence Hessamfar Vérons n’en sont plus à leur premier projet de cette envergure, bien au contraire. Nous pouvons compter plusieurs projets qui font la fierté de l’agence. À Saint-Denis-de-Pile, l’exercice reste intéressant pour le duo. Les architectes ont implanté le nouvel équipement le long du mur d’enceinte existant du domaine, en proposant un double visage au bâtiment. D’une part, une construction qui constitue la nouvelle entrée du parc et de la médiathèque, et d’autre part, une majestueuse terrasse de lecture qui s’ouvre sur le paysage. Comment ne pas apprécier la lecture dans un environnement pareil ?



L’édifice marque l’entrée du parc, mais reste d’une grande discrétion vis-à-vis de la végétation qui l’entoure. Les architectes ont réussi à engendrer un projet sensible aux façades filantes vitrées, ponctuées de patios et encadrées par deux lignes horizontales que forment la terrasse en bois et la toiture en porte à faux. Cette dernière mesure six mètres et couvre toute la périphérie de l’équipement. Par ailleurs, la construction conjugue l’aluminium et le béton, pour une complémentarité dans la lecture, mais aussi le séquençage des divers espaces. Néanmoins, le bois et sa teinte clair, qui donne un sentiment chaleureux, contraste avec le verre et le métal, qui évoquent l’image d’un bâtiment sobre et contemporain. Grâce aux différentes ouvertures sur le paysage, l’ensemble garantit non seulement une grande luminosité, mais aussi un confort visuel à tous.





Un intérieur généreux



L’intérieur est généreux, parsemé d’un mobilier pratique et fonctionnel, configuré de manière à profiter pleinement de la nature en s’adonnant à la lecture. Pour s’isoler du reste, l’espace des contes se referme via des rideaux, et forme un petit cocon décoré avec tact pour le plaisir des petits usagers. Quelques touches de couleurs égayent les lieux, et l’ensemble respire la quiétude.





Un travail remarquable



L’espace intérieur se prolonge vers l’extérieur grâce à l’existence d’un large deck en bois offrant une terrasse partagée à tous les usagers. Il s’agit d’un espace de rencontre, de contemplation, de lecture, bref, un lieu propice à une multitude d’activités. Quant à la pelouse, elle peut contenir plusieurs installations servant différents évènements culturels. Le visiteur peut aisément atteindre la Chartreuse, que les architectes ont réhabilité avec une grande sensibilité, gardant les éléments du passé, et rajoutant une fine couche de contemporanéité, pour un résultat des plus élégants. L’histoire est préservée, l’architecture est sauvegardée, et le lieu est de nouveau ouverts aux diverses activités.



Le pôle festif et culturel Boma est non seulement une médiathèque ouverte à tout public, y compris des communes alentours, mais aussi un haut lieu de rencontre, qui apporte un nouveau souffle à toute une région. D’ailleurs, selon les derniers chiffres d’affluence, le nombre des fréquentations assidues ne font que croître, et ce nouveau lieu ne cesse de prospérer. L’agence Hessamfar Vérons a accompli un travail remarquable qui mérite reconnaissance !

Sipane Hoh

Photos : Jean-François Tremege