Des vues dégagées à tous les usagers

C’est le premier projet de l’agence qui est construit et livré sur le secteur du Fort de l’Est, à Saint-Denis. Il s’agit de la réalisation de 70 logements sociaux et de quatre commerces qui prennent place sur une parcelle stratégique de la ZAC, non loin du tramway et accolés au futur Parc du Glacis. Un programme qui occupe l’un des cinq lots d’un projet porté l’Immobilière 3F et qui a pour but la transformation du Fort de l’Est à Saint-Denis en parc habité.

Il s’agit donc du renouveau d’un quartier à l’histoire riche et retentissante. En effet, le Fort de l’Est - qui fait partie d’une série de forts judicieusement placés pour renforcer l’enceinte de Thiers en 1841 - est un morceau de ville qui a été jadis une zone militaire et a longtemps été inexplorée.

Avec la redynamisation de cette partie de la ville, le quartier prend une nouvelle direction avec l’arrivée des logements et des commerces, dont la réalisation de l’Atelier du Pont.

Ce dernier est organisé en trois petites entités, dont deux sont reliées au rez-de-chaussée par les halls d’entrée et les commerces. Le projet suit l’alignement des rues et ouvre deux larges percées visuelles entre le futur Parc du Glacis et l’espace paysager côté rue. Ainsi, l’ensemble anticipe la densification le long du chemin de Crèvecœur et offre des vues dégagées à tous les usagers.

Crédit photo : Takuji Shimmura

Un bouquet résidentiel aux diverses qualités

Le visiteur qui découvre le quartier, sort de la station de tramway et se trouve face à un parallélépipède de teinte foncée qui marque, tel un totem, l’angle de la parcelle.

Les autres entités, plus basses, poursuivent le rythme et l’ensemble forme un bouquet résidentiel aux diverses qualités comme les vues et les espaces extérieurs protégés ou partagés.

Au rez-de-chaussée, nous pouvons trouver un passage planté qui sera rétrocédé à la ville et permettra d’accéder au nouveau parc du Glacis, situé à l’arrière. Dans cet interstice, la présence d’une noue paysagère apporte un petit souffle de verdure.

Crédit photo : Takuji Shimmura

Une réalisation pérenne

Forts de leur expérience, les architectes Anne-Cécile Comar et Philippe Croisier ont engendré une réalisation pérenne.

C’est pourquoi, concernant la façade sur rue, leur choix s’est porté sur la brique et les plaquettes foncées qui donnent une forte identité à l’ensemble. La façade qui donne sur le parc, quant à elle, est rythmée par les balcons filants et le béton lasuré.

Soulignons que chaque logement est muni d’un balcon, d’une loggia ou d’un petit jardin. Les choix sont multiples, de quoi ravir tous les habitants.

Par ailleurs, dans le but de créer des liens et des rencontres entre les résidents, les architectes ont couronné l’ensemble des toitures, de grandes terrasses accessibles et partagées qui profitent à tous.

Crédit photo : Takuji Shimmura

Des intérieurs sobres et simples

Les intérieurs sont à l’image de l’extérieur, sobres et simples, néanmoins très lumineux grâce à la mise en place d’une double-orientation, permettant d’apporter un maximum de luminosité aux différents espaces de vie.

La couleur blanche utilisée pour couvrir tous les murs accentue encore plus la luminosité et donne un sentiment de générosité. Les divers espaces sont harmonieux et la qualité des détails est mise en avant. Un duplex prend place au dernier étage offrant des vues imprenables à ses habitants.

À Saint-Denis, Anne-Cécile Comar et Philippe Croisier ont répondu avec rigueur à un programme, tout en lui conférant ce petit quelque chose qui fait la différence.

Sipane Hoh



Photo de Une : Takuji Shimmura