Livré par Bymaro, filiale de Bouygues, le nouveau complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI de Rabat a été inauguré le 3 novembre 2025.

La société Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Construction, a achevé fin octobre 2025 la construction du complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI à Rabat. L’infrastructure a été inaugurée le 3 novembre 2025 par le roi Mohammed VI. Réalisé en 24 mois, ce chantier a coûté plus de 500 millions d’euros (hors équipements médicaux et mobiliers) et s’étend sur une superficie totale de 280 000 m².

Baptisé du nom du monarque lui-même, le Centre hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat se veut « un pôle d’excellence alliant soins médicaux de pointe et formation universitaire dans les professions de santé ».

Conçu par les cabinets AIA Architectes, Pictogramme et YLA, l’ensemble architectural comprend quatre bâtiments de six étages et une tour de vingt-cinq étages. Il offre une capacité de 600 lits et 24 salles d’opération.

La tour principale abrite les services administratifs et les consultations, tandis que les autres bâtiments accueillent les urgences, le plateau technique, l’imagerie interventionnelle et les zones d’hospitalisation. L’établissement possède aussi une unité des grands brûlés et un bâtiment équipé d’un caisson hyperbare et hypobare, une première au Maroc, destiné notamment au traitement des intoxications aux gaz oxycarbonés.

4500 compagnons ont participé au chantier

L’université du complexe Mohammed VI regroupe l’ensemble des infrastructures dédiées à la formation des étudiants et du personnel soignant dans les disciplines de la médecine, de la médecine dentaire, de la pharmacie, de l’ingénierie en santé, des sciences infirmières et des professions paramédicales, afin de répondre aux besoins croissants du système de santé national.

Elle dispose de 15 amphithéâtres totalisant 4 000 places assises, de 72 salles d’enseignement et de 217 laboratoires de travaux pratiques, pouvant accueillir jusqu’à 8 000 étudiants.

Dans un communiqué publié le 10 novembre, le groupe Bouygues vante les performances environnementales du projet. « Grâce à une conception optimisée et à l’utilisation de matériaux bas carbone, les émissions de CO2 du projet sont réduites de plus de 40 % par rapport à un projet de référence équivalent. » L’installation de 8 800 m² de panneaux photovoltaïques, offrant une puissance de 1,8 MWc, permettrait de couvrir plus de 10 % des besoins énergétiques du site.

Le projet, qui a obtenu la certification environnementale HQE « Exceptionnelle », a mobilisé jusqu’à 4 500 compagnons en période de pointe.

Par Nils Buchsbaum