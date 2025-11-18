Le centre hospitalo-universitaire Mohammed VI de Rabat officiellement inauguré
Publié le 18 novembre 2025, mis à jour le 18 novembre 2025 à 17h02, par Nils Buchsbaum
La société Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Construction, a achevé fin octobre 2025 la construction du complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI à Rabat. L’infrastructure a été inaugurée le 3 novembre 2025 par le roi Mohammed VI. Réalisé en 24 mois, ce chantier a coûté plus de 500 millions d’euros (hors équipements médicaux et mobiliers) et s’étend sur une superficie totale de 280 000 m².
Baptisé du nom du monarque lui-même, le Centre hospitalo-universitaire international Mohammed VI de Rabat se veut « un pôle d’excellence alliant soins médicaux de pointe et formation universitaire dans les professions de santé ».
Conçu par les cabinets AIA Architectes, Pictogramme et YLA, l’ensemble architectural comprend quatre bâtiments de six étages et une tour de vingt-cinq étages. Il offre une capacité de 600 lits et 24 salles d’opération.
La tour principale abrite les services administratifs et les consultations, tandis que les autres bâtiments accueillent les urgences, le plateau technique, l’imagerie interventionnelle et les zones d’hospitalisation. L’établissement possède aussi une unité des grands brûlés et un bâtiment équipé d’un caisson hyperbare et hypobare, une première au Maroc, destiné notamment au traitement des intoxications aux gaz oxycarbonés.
4500 compagnons ont participé au chantier
L’université du complexe Mohammed VI regroupe l’ensemble des infrastructures dédiées à la formation des étudiants et du personnel soignant dans les disciplines de la médecine, de la médecine dentaire, de la pharmacie, de l’ingénierie en santé, des sciences infirmières et des professions paramédicales, afin de répondre aux besoins croissants du système de santé national.
Elle dispose de 15 amphithéâtres totalisant 4 000 places assises, de 72 salles d’enseignement et de 217 laboratoires de travaux pratiques, pouvant accueillir jusqu’à 8 000 étudiants.
Dans un communiqué publié le 10 novembre, le groupe Bouygues vante les performances environnementales du projet. « Grâce à une conception optimisée et à l’utilisation de matériaux bas carbone, les émissions de CO2 du projet sont réduites de plus de 40 % par rapport à un projet de référence équivalent. » L’installation de 8 800 m² de panneaux photovoltaïques, offrant une puissance de 1,8 MWc, permettrait de couvrir plus de 10 % des besoins énergétiques du site.
Le projet, qui a obtenu la certification environnementale HQE « Exceptionnelle », a mobilisé jusqu’à 4 500 compagnons en période de pointe.
Par Nils Buchsbaum
Les tags associés
- Construction
- Hôpital
- Université
- Bouygues
- Maroc
- Afficher plus
300 milliards d’euros enregistrés par les majors du BTP en 2024
Dans son 14ème baromètre, Forvis Mazars enregistre 300 milliards d’euros d'activité chez les majors européens du BTP en 2024. Une activité concentrée à plus de 50 % par les majors français : Vinci, Bouygues,...
Adhésifs, mastics, Tec7 innove avec nTec Polymer pour des performances inégalées
Leader dans le domaine des adhésifs et mastics, Tec7 repousse les limites de l'innovation avec sa nouvelle technologie nTec Polymer. Cette avancée offre une adhérence améliorée, un durcissement plus rapide...
Magazine Batiweb Mars 2025
Féminisation dans le BTP, budget 2025, crise du logement, transition énergétique, ZAN, Mayotte... Retrouvez toutes les dernières actualités.
Pertes d’emploi d’entrepreneurs : la construction particulièrement concernée
Au premier semestre 2025, le secteur de la construction concentre toujours le plus de pertes d’emploi de chef d’entreprise, avec 7 745 entrepreneurs concernés, même si l’évolution se stabilise (+1 %).