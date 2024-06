Décédé à son domicile parisien, Paul Chemetov laisse derrière lui plusieurs réalisations en Île-de-France. Parmi elles : le siège du ministère des Finances dans le quartier de Bercy.

Après Fumihiko Maki, une autre figure du monde de l’architecture nous quitte ce lundi 17 juin. Paul Chemetov s’est éteint à l’âge de 95 ans à son domicile parisien.

De moult réalisations en Île-de-France

Fils d’immigrés russes, dont l'illustrateur Alexandre Chemetov dit Chem, Paul Chemetov a été grandement influencé par Le Corbusier. Ce diplômé des Beaux-Arts de Paris et passionné d'urbanisme a signé de nombreux édifices en région parisienne.

Parmi les plus illustres : le siège du ministère des Finances dans le quartier de Bercy, dans la capitale. Bâti entre 1984 et 1989, le « paquebot » de Bercy a permis de réunir en un seul point l’administration. « Bercy est le seul bâtiment administratif construit perpendiculairement à la Seine », souligne ledit ministère sur son site. Et de relever sa « symbolique médiévale » avec des douves et une porte d'honneur en bronze.

L’Île-de-France doit également à Paul Chemetov la réhabilitation de la Grande Galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle, la place Carrée au sein du Forum des Halles ou la prolongation de l'axe Tuileries-Étoile au-delà de La Défense. Sans compter l'ambassade de France en Inde.

Longtemps adhérent au Parti communiste, il tendait à créer des logements pour les plus modestes. En témoigne la rénovation en 2015 de l'imposant immeuble des Coursives à Pantin (Seine-Saint-Denis), plus de 30 ans après avoir en supervisé sa construction.

On lui reproche toutefois une esthétique démodée. L’architecte a d’ailleurs été poursuivi en justice pour les démolitions d'un immeuble résidentiel à Courcouronnes et du siège de l'Assurance maladie à Vigneux-sur-Seine, basés en Essonne. Paul Chemetov a perdu les deux procès.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock