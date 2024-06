JO : des pavillons éphémères conçus par des étudiants en architecture

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été l’occasion pour de nombreux étudiants d’écoles d’architecture de concevoir les pavillons éphémères d’une vingtaine de fédérations sportives. Ces créations seront visibles au parc de la Villette jusqu’à début septembre.

Environ 2 000 étudiants d’écoles d’architecture ont pu laisser libre cours à leur créativité pour des projets architecturaux autour du sport en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces étudiants se sont relayés tous les 6 mois pendant 2 ans pour imaginer et concevoir différents pavillons pour les JOP, donnant lieu à une vingtaine de constructions éphémères le long du parc de la Villette et en son sein.

« Le parc de la Villette et le ministère de la Culture se sont proposés pour associer sur ce projet une vingtaine d'écoles nationales d'architecture (ENSA) et des fédérations sportives à l'occasion des JO », explique Sophie-Justine Lieber, directrice générale de l'établissement public Grande Halle et Parc de La Villette.

Les matériaux biosourcés et recyclables au rendez-vous

Ces « archi-folies » accueilleront 20 fédérations sportives durant la période des JOP.

Les différentes créations, répondant à un cahier des charges précis, font notamment la part belle au bois et aux matériaux recyclables. Selon le ministère de la Culture, cela s’explique également par le souhait des étudiants « d’utiliser des matériaux biosourcés et durables, tous recyclables ou réintégrables dans leur filière », « l'objectif étant de les réinstaller sur les territoires ».

Des créations symbolisant les différentes disciplines sportives

Parmi les créations notables, le pavillon dédié au surf (imaginé par l’ENSA La Réunion) recourant au bambou et avec des sièges en béton imitant une vague grâce à l’impression 3D.

Le pavillon de breakdance – nouvelle discipline olympique – a quant à lui été conçu par l’ENSA Lyon. Pour ce projet, « les élèves ont filmé les mouvements des danseurs et posé des traceurs sur leurs mains et leurs pieds avant de réaliser une modélisation », précise Alain Paris, l’un des enseignants ayant participé au projet. Une scène centrale permettra également à des danseurs de faire des démonstrations sur un sol conçu à base de balles de tennis coupées.

Autre exemple : le pavillon dédié au kayak, imaginé par l’ENSA Grenoble, laisse apparaître une structure percée de sphères filtrant la lumière et donnant l’illusion d’une immersion dans l’eau.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock