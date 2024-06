L’agence d’architecture Maki and Associates a annoncé la mort de son fondateur Fumihiko Maki. L’architecte japonais est connu pour avoir co-fondé le métabolisme, mouvement architectural des 60-70.

C’est une personne de renom dans le monde del’architecture qui s’est éteinte, ce jeudi 6 juin. L’architecte japonais Fumihiko Maki est mort à l’âge de 95 ans, a annoncé ce mercredi 12 juin son agence Maki and Associates dans un communiqué.

Le lauréat du prestigieux prix Pritzker en 1993 laisse derrière lui plus de 70 ans de carrière, à laquelle le monde doit notamment une tour du nouveau complexe du World Trade Center à New York.

Un des co-fondateurs du mouvement architectural métabolisme

Fumihiko Maki naît le 6 septembre 1928 à Tokyo. Il étudie d’abord auprès de Kenzo Tange, référence de l'architecture japonaise de l'après-guerre et influencé par Le Corbusier, avant de poursuivre sa formation aux États-Unis. Outre-Pacifique, il commence sa carrière en tant qu’architecte et enseignant.

L’architecte japonais retourne à Tokyo en 1965, où il fonde son propre cabinet d'architecture, Maki and Associates. Une structure qui tend toujours à perdurer, car comme le disait M. Maki, cité par son cabinet : « Pour moi, le projet de création le plus significatif est ma société - Maki and Associates. Elle reste une oeuvre perpétuellement en cours, évoluant sans cesse en adoptant de nouvelles idées au fil du temps, assurant ainsi sa pérennité ».

En 1960, Fumihiko Maki fonde - aux côtés de Kisho Kurokawa (1934-2007) et Kiyonori Kikutake (1928-2001), anciens disciples de Kenzo Tange comme lui - le métabolisme. Ce courant architectural nippon incitait à concevoir les bâtiments comme des organismes vivants, s’inspirant des principes biologiques de la croissance et de la régénération. Ses adeptes misaient sur des structures se fondant dans l’environnement urbain, tout en étant remplaçables voire modulables, comme des cellules.

Fumihiko Maki comptait des réalisations moultes et variées. Parmi les plus illustres : l'une des tours de bureaux formant le nouveau complexe du World Trade Center reconstruit à New York après les attentats du 11 septembre 2001. Appelée la Four World Trade Center, ladite tour a été livrée en 2013.

Si sa réputation était internationale, l’architecte japonais était plutôt méconnu en France. Le pays lui doit quand même le plan d'urbanisme du quartier d'affaires de Châteaucreux à Saint-Etienne (sud-est) dans les années 2000-2010.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock