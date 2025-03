Le chinois Liu Jiakun remporte le prestigieux prix Pritzker

Le prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de l’architecture, vient d’être décerné au Chinois Liu Jiakun, a annoncé l’organisation basée à Chicago, qui a salué une architecture du « quotidien ».

« Dans un contexte mondial où l’architecture peine à trouver des réponses adéquates aux défis sociaux et environnementaux qui évoluent rapidement, Liu Jiakun a fourni des réponses convaincantes qui célèbrent également la vie quotidienne des gens », a écrit dans un communiqué le jury du prix décerné à l’architecte né en 1956 à Chengdu.

En quarante ans de carrière, le 54ème lauréat de la prestigieuse récompense a bâti une œuvre qui, selon l’organisation, joue habilement sur les contrastes et par laquelle il « propose une architecture affirmée qui célèbre la vie des citoyens ordinaires ».

Liu Jiakun « défend le pouvoir transcendant de l’environnement bâti, en harmonisant les dimensions culturelles, historiques, émotionnelles et sociales, en se servant de l’architecture pour forger une communauté, inspirer la compassion et élever l’esprit humain », a surenchéri le jury.

L’architecture, révélatrice des qualités intrinsèques de l’Homme

L’architecte chinois n’a pas non plus manqué de s’exprimer. Cité dans un communiqué, il a déclaré que « l’architecture devrait révéler quelque chose, elle doit s’abstraire, distiller et rendre visible les qualités intrinsèques des populations locales ».

« Elle a le pouvoir de façonner le comportement humain et de créer des atmosphères, offrant une sensation de sérénité et de poésie », a ajouté Liu Jiakun.

L’architecte chinois succède au palmarès du Pritzker au japonais Riken Yamamoto, distingué en 2024.

Le prix Pritzker est remis chaque année depuis 1979 et a déjà couronné les plus grands noms de cet art, comme Frank Gehry, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid ou Jean Nouvel.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Vue sur Chengdu, ville où Liu Jiakun a conçu son projet West Village - Adobe Stock