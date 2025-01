Les Trophées Béton Écoles 2025 ont récompensé cinq jeunes architectes dont les projets avec pour objectif de réinterpréter les enjeux contemporains de l'architecture et de l'environnement.

Le Trophée Béton Écoles est organisé depuis 2012 par Bétocib, CIMbéton et la Fondation École Française du Béton, sous le patronage du ministère de la Culture.

Ce concours offre aux étudiants une l'opportunité de valoriser leurs projets architecturaux, et plus particulièrement ceux mettant en valeur les qualités esthétiques, environnementales et techniques du béton.

Pour sa 13ème édition, le concours s'est déroulé avec deux catégories : la catégorie PFE pour les projets de fin d'études, et la catégorie Studio pour les étudiants en cours de cursus. Parmi 101 postulants représentant 22 écoles d'architecture françaises, douze projets ont été présélectionnés et présentés devant un jury international le 16 janvier 2025 à la Maison de l'Architecture Île-de-France.

Plusieurs prix décernés

Le jury, présidé par Thierry Verdier, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, a désigné cinq lauréats.

Les projets primés ont reçu des gratifications allant de 2 000 à 5 000 euros, avec le premier prix PFE attribué à Babacar Garnier pour son projet « La ville productive » de l'ENSA Saint-Étienne.

Le projet lauréat de Babacar Garnier explore la relation entre patrimoine industriel, production brassicole et biodiversité aquatique. Le deuxième prix a été décerné à Léo Grimonet pour son projet « L'École des Bergers », et le troisième prix a récompensé Nathan Bernard avec son projet « Confluence » de l'ENSA Paris Val-de-Seine.

Les prix Studio du Trophée Béton Écoles 2025 ont récompensé deux projets innovants. Valentin et Anthony Loiseau ont présenté une réinterprétation de l'usine Claude et Duval à Saint-Dié, tandis qu'Ambre Marcon et Elsa Pihan ont travaillé sur la Chapelle Bruder Klaus.

Une mention spéciale AAIIA (Architecte Ingénieur & Ingénieur Architecte) a été remise à Antoine Jacquet de l'ENSA Saint-Étienne pour son projet « Bruxelles Forme, Architecture et Milieu ».

Au-delà des prix, tous les projets nominés bénéficieront de publications dans des revues professionnelles.

Marie Gérald

Photo de Une : @ecliptique