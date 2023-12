L’élégante sobriété de l’École élémentaire Maurice Fonvieille

C’est à l’entrée de la commune de Pibrac (31) que se dresse avec délicatesse l’école élémentaire Maurice Fonvieille. Le projet, savamment manié par l’agence d’architecture GGR Architectes établie à Toulouse, affiche des traits épurés et des textures raffinées.

La commune de Pibrac, près de Toulouse, se caractérise par son bâti hybride qui croise des habitations pavillonnaires, des immeubles collectifs, un gymnase et une école maternelle, le tout au sein d’un environnement boisé. C’est dans un contexte hétéroclite que prend place l’École élémentaire Maurice Fonvieille, adroitement réalisée par GGR Architectes. La cour de récréation constitue le cœur du projet. En effet, elle se développe à l’abri du public, au sein de bâtiments formant un U, dont la partie maternelle jouxte la piste cyclable, tandis que l’ensemble se développe le long du gymnase puis se positionne aux abords de la maternelle existante et parachève le préau d’entrée et le restaurant scolaire. Il en résulte un équipement harmonieux, sobre et fonctionnel.

©Marie-Caroline Lucat



L’écriture architecturale de l’école élémentaire Maurice Fonvieille met la durabilité sur un piédestal. Les architectes ont fait tout leur possible pour engendrer un ensemble exemplaire. Citons la création de locaux pédagogiques traversants qui assurent le confort d’été, tout comme le positionnement des lucarnes en partie haute de la toiture, qui garantissent l’évacuation de l’air chaud. De même, la mise en place de la stratification thermique est assurée par les généreuses hauteurs sous plafond, tandis que la couverture en tuile doublée par une lame d’air ventilée permet une diminution des températures. En hiver, l’édifice se caractérise par sa grande inertie, qui est assurée par la structure en béton développée sur l’ensemble des planchers hauts et bas, des voiles périphériques du rez-de-chaussée ainsi que des voiles de refends situés en séparation des divers locaux pédagogiques. À noter que les voiles périphériques sont traités en double mur avec isolation par l’extérieur et ayant recours à la lame d’air et au doublage en brique. Des procédés qui démontrent le souhait des architectes de générer une architecture adaptée aux différentes saisons.Les intérieurs sont généreux, inondés de lumière, où la présence du bois rend l’univers empreint de chaleur et de douceur. Les différents détails sont soignés et l’ensemble est enchanteur.

©Marie-Caroline Lucat



Conscients de l’importance de l’avis des usagers, les architectes ont organisé plusieurs réunions avec le corps éducatifs, les parents et toutes les personnes concernées afin de concevoir le projet le plus adéquat. Un geste qui montre d’une part la volonté de l’agence de répondre aux différentes exigences des utilisateurs des lieux et d’un souhait d’appropriation de la part des élèves et des enseignants d’autre part. Soulignons par ailleurs que le luminaire de l’entrée a été créé lors d’ateliers dirigés par Gabrielle Vinson avec les élèves. Des moments qui renforcent les liens et poussent les usagers à réfléchir sur leur environnement quotidien. Une nouvelle page s’ouvre ainsi pour l’école élémentaire Maurice Fonvieille qui s’est enrichie, grâce à l’intervention de GGR Architectes, de quatorze salles de classe, d’un Accueil de Loisirs Associé à l'École (ALAE) et d’un restaurant scolaire.



Sipane Hoh

Photo de une : ©Marie-Caroline Lucat