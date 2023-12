Les architectes de l’agence Arte Charpentier ont réalisé le Centre de Recherche et d’Innovation de Danone, un bâtiment aux multiples enjeux situé sur le Plateau de Saclay. Il s’agit d’un projet qui condense plusieurs procédés durables et innovants, c’est aussi un ensemble conçu pour faciliter et développer les nouvelles méthodes et façons de travailler.

Danone Nutricia Research, la filiale dédiée à la Recherche et à l’Innovation du groupe Danone, a choisi de construire son nouveau Centre International de Recherche et d’Innovation.

L’ensemble, baptisé In’Cube prend place dans la ZAC du Moulon à Gif-sur-Yvette (91) remplace l’ancien bâtiment qui se trouvait à Palaiseau depuis 2022. Il s’agit d’un emplacement connecté avec l’aéroport d’Orly, la gare TGV de Massy et le réseau autoroutier structurant tout en gardant un cadre de vie privilégié entouré d’espaces naturels.

Les architectes, après avoir étudié minutieusement les environs mais aussi les exigences particulières du projet, ont engendré une réalisation répondant à plusieurs enjeux. Ces derniers se caractérisent par l’assemblage des fonctions variées, une approche bas carbone pour une architecture durable tout en conciliant les impératifs budgétaires.

Christophe Valtin © Arte Charpentier

Les architectes d’Arte Charpentier, habitués à travailler sur des projets complexes à travers des structures mixtes et hybrides, ont su répondre avec tact à la vision du groupe Danone, engagé pour l’innovation, la santé, l’environnement durable et la recherche de la meilleure qualité́ de vie et de travail.

L’architecture du bâtiment est créative, à la fois sobre et fonctionnelle, elle ménage des transparences depuis l’espace public et laisse découvrir l’ensemble du process industriel. Le bâtiment avec ses 24 mètres de hauteur, adopte la forme de U et s’inscrit avec brio dans son terrain. L’ensemble se déploie autour d’une place lumineuse couronnée d’une toiture en sheds caractérisée par la présence du bois apportant un éclairage zénithal.

Les circulations en bordure de la place agissent comme de véritables catalyseurs. Elles permettent de distribuer et de voir l’ensemble des activités pratiquées. Les façades révèlent une grande technicité grâce à la présence des cadres en aluminium qui sont rythmées par une trame de 1,35 mètre de large qui se fixe dans le tissu structurel des poteaux en bois lamellé-collé à trois hauteurs. L’écriture tramée de la façade fait un clin d’œil aux divers programmes présents sur le plateau de Saclay.

Soulignons par ailleurs que le quadrillage de la structure en aluminium abrite des stores extérieurs, l’ensemble est traité dans des tons chauds, rappelant le bois de la structure. Les espaces verts font partie prenante du projet, nous rappelant sans cesse l’environnement immédiat de la réalisation.

Christophe Valtin © Arte Charpentier

In’Cube se caractérise par l’utilisation de systèmes de construction mixtes et des matériaux performants. De ce fait, le béton bas carbone accompagne une structure en bois allégée avec une structure métallique qui se déploie en partie haute, à partir du 2ème étage. Arte Charpentier met ainsi toutes les chances de son côté en accordant le bon matériau au bon endroit.

De même, parlons de l’aménagement des espaces intérieurs qui respire l’innovation et offre des espaces propices à la création. Dans leur démarche, les architectes n’ont pas négligé la qualité́ de vie au travail, c’est pourquoi, le projet se dote de plusieurs espaces ouverts. Danone a, dès le début, exprimé un besoin de communiquer sur son univers, de favoriser les échanges dans l’écosystème du Pôle scientifique de Paris Saclay, accueillir le public et donner à voir les activités de process, tout a été mis en œuvre pour répondre favorablement et avec les meilleurs procédés à ces exigences. Démarche environnementale In’Cube est un bâtiment vertueux, incarnant la mission One Planet, One Health de Danone.

Le projet qui utilise les énergies renouvelables, les panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie, a obtenu les labels BBCA, HQE Excellent, BREEAM, OSMOZ, R2S. Une gageure !

Sipane Hoh

Photo de Une : Christophe Valtin © Arte Charpentier