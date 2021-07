« Le Chemin », un projet qui repense le quartier de La Défense

Groupama Immobilier dévoile « Le Chemin », un concept inédit qui vise à redynamiser le quartier d’affaires parisien de La Défense, déserté voire délaissé depuis la pandémie de covid-19 et le développement du télétravail. Pour ce faire, cinq grands architectes français, ainsi qu'une anthropologue et un sociologue, ont été choisis pour repenser cet espace.

Financé par l’assureur Groupama Immobilier, ce projet ambitieux et inédit a pour ambition de créer un système aérien, à l’échelle du territoire, dans lequel les tours de bureaux pourraient offrir de nouveaux usages comme de la restauration, des activités sportives ou culturelles, du coworking… À l'image de la High Line de Manhattan à New York, ou le Silk Road Corridor dans le quartier d'affaires de Qianhai à Shenzen.

Connecter les bâtiments entre eux

Selon l’architecte Anne Démians, « il faudrait décoller de la dalle pour remédier à la pauvreté du sol », et ainsi inventer des espaces de circulation et de vie en hauteur. « Nous imaginons des piles, des structures légères, végétalisées, pour connecter les tours et les sentiers qui les rejoindraient, parfois ponctués de places de village », expliquent les architectes.

Ces derniers souhaitent installer des « portes » pour faciliter l’ouverture vers les villes voisines en réinvestissant les toits les plus bas des tours de La Défense, créant des espaces extérieurs pour celles-ci. Le concept du « Chemin » d’altitude vise donc à relier les tours entre elles, créant de fait la plus grande infrastructure piétonne d’Europe. Pour l’architecte Christian de Portzamparc : « C'est une avenue de 30 mètres de large, dans le prolongement de la Grande Arche, bordée d'immeubles résidentiels bas. Le cahier des charges du promoteur avait été de ne pas détruire, mais de connecter les tours entre elles et le quartier avec les villes voisines, avec qui il y a pour l'instant peu d’échanges ».

Ce projet permettrait ainsi de ré-ancrer le quartier d’affaires dans son territoire, un bassin de vie de 250 000 habitants.

« Rentrer dans les nouvelles attentes de la société »

Selon Groupama Immobilier, « La Défense n’est pas un lieu récréatif, proposant des activités culturelles ou ludiques suffisantes pour donner envie d’y rester ». Partant de ce constat, l’assureur dévoile également une étude inédite sur les flux piétons entre La Défense et les autres villes limitrophes grâce aux données de My Traffic. Cette dernière démontre notamment l’évaporation rapide des salariés en dehors des heures de bureaux. Or, La Défense pourrait devenir, d'après Groupama, un des cinq premiers sites touristiques d'Île-de- France.

Pour l'anthropologue Sonia Lavadinho, il faut « créer un passage entre (la) ville fonctionnelle du passé et (la) ville relationnelle du futur ». Pour cela, La Défense doit « rentrer dans les nouvelles attentes de la société en termes de télétravail, de bien-être, de respect et de la sécurité des femmes », estime le sociologue Jean Viard. « Ne cherchons pas l'hypermodernité mais l'esprit des lieux », ajoute-t-il.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock