Retrouvailles avec Elcia au salon Nordbat. L’éditeur de logiciel a mené des mises à jour sur son outil ProDevis, entre chiffrage de pose de menuiserie et préparation à la facturation électronique obligatoire. Le point avec Aurélie Gaspar, directrice Business Unit Revendeurs d’Elcia.

Pourquoi venir à Nordbat est important pour Elcia ?

Aurélie Gaspar : Cela fait plus fait déjà plusieurs éditions que l’on assiste à Nordbat. Pour Elcia, les salons ont des événements hyper importants. C’est vraiment un moment de rencontre avec nos 6 500 clients installateurs et revendeurs, que soit à Artibat, ÉquipBaie.

Sur le salon Equipbaie de 2021, Elcia exposait des mises à jour de son outil ProDevis. Des évolutions depuis ?

Aurélie Gaspar : On présente la version 9, déjà sortie pour le dernier Mondial du Bâtiment, il y a un an et demi. Elle présente une nouvelle ergonomie, beaucoup plus intuitive. Il y a un nouveau module de signature électronique, en partenariat avec YouSign, pour permettre à nos clients d'avancer plus rapidement dans leur cycle de vente, et au particulier de valider depuis son téléphone, le week-end.

Mais là, récemment, la version 9 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, principalement autour dela gestion de la pose pour nos clients, notamment sur l’aspect chiffrage.

Un nouveau module détecte automatiquement les produits qui sont chiffrés par l'artisan et par le revendeur dans sa boutique. Parmi les renseignements : est-ce qu'on est sur une fenêtre ? Une porte d'entrée ? Sur une grande dimension ? Une pose en rénovation ? L’outil va automatiquement proposer un temps de pose préconisé, et va associer en fonction du taux horaire – qu'aura bien évidemment défini l'artisan – le prix de pose.

Le professionnel a tout à fait la liberté d'ajuster, de compléter, de modifier, parce qu'on sait que si un chantier ne ressemble pas à un autre, il y a quand même besoin d'avoir une vérification. Pour le coup, cela enlève un chiffrage en deux étapes, entre la faisabilité technique et le prix, car tout se fait d'un seul coup.

C'est une sorte d'intelligence supplémentaire qui vient en plus des bibliothèques de prix.

© Elcia

Quelle technologie contribue à cette intelligence supplémentaire ?

Aurélie Gaspar : Nous avons la chance d'avoir cette expertise sur le fonctionnement des produits et toutes les spécificités qui vont avoir un impact sur la pose.

On se nourrit aussi de notre propre expérience, grâce à nos 13 formateurs, répartis sur toute la France. Nous formons 1 700 installateurs par an. Donc avec cette expérience-là, on arrive faire à suggérer, à automatiser pour les soulager de cette partie-là.

De plus, on est actuellement dans une démarche de test de la solution [avant la sortie des fonctionnalités en avril 2026, NDLR]. Pour l'instant, on est plutôt très contents des premiers retours.

Au-delà d'être un assistant pour les devis, ProDevis ne deviendrait-il plutôt un assistant administratif ?

Aurélie Gaspar : Oui ! Nos clients nous disent souvent ProDevis est une tour de contrôle pour gérer toute leur activité.

D’autant que l’on a un nouveau module qui s'appelle Virtual Photo, visant à faire de la simulation 2D, 3D.

Une nouvelle collection de modèles de document a été lancée, pour faire vivre les devis, les commandes et les factures, comme l’image de l’installateur. On sort des nouvelles collections, afin que ça soit toujours dans l'air du temps d’un point de vue visuel.

Sans compter les fonctionnalités la facturation électronique. Pour rappel, en septembre 2026, les entreprises – sauf les tout petites entreprises – doivent être conformes à la réception de factures. En septembre 2027, l’obligation s’applique à toutes les entreprises françaises.

Des évolutions chez Elcia pour renforcer son système de facturation électronique ?

Aurélie Gaspar : Elcia a récemment annoncé son partenariat avec Esker, une plateforme agréée.

L'objectif, c'est de faire en sorte que ça soit le plus facile possible pour les professionnels. Ce n’est pas du tout un sujet qui les intéresse, car c'est un sujet administratif, fiscal, pénible pour eux. Je les comprends, ce n'est pas leur métier de s'occuper de ces parties-là.

Avec notre prochaine solution qui sera compatible 100 % facturation électronique, le client n'aura rien à faire.

Comment Elcia acculture, à son échelle, ses clients pros à la numérisation ?

Aurélie Gaspar : Nous menons régulièrement des wébinaires sur une thématique, qui est totalement gratuite. S'il n'est pas disponible au jour J, l’installateur bénéficie des replays. Nous relayons également des informations dans nos newsletters et avons une page dédiée sur notre site internet. Et puis on voit nos équipes commerciales et surtout les formateurs sont tous les jours chez nos clients.