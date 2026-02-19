Tuile, énergie solaire, isolation… Edilians développe depuis des années son expertise en rénovation de toiture. Tour de son stand au salon Norbat 2026, qui illustre bien la tendance du fabricant.

Comment Edilians pouvait se rendre au salon Nordbat sans mettre avant son expertise en tuile terre cuite. Notamment la Monopole Huguenot, « sa tuile la plus vendue dans le nord, historique et indémodable », nous décrit Matthias de Knuyt.

« C'est-à-dire qu'on va répondre à la fois dans les Flandres maritimes et intérieures, que ce soit l’Audomarois, le Lensois, Lillois, jusqu'à Maubeuge, Valenciennes ou même Compiègne », développe le directeur des Ventes Nord de l’industriel, tourné vers la rénovation résidentielle.

La part belle au savoir-faire émail

Autre tendance esthétique soutenue par Edilians : l’émail. Une offre déjà présente chez Edilians, mais en sur-mesure.

« L’émaillage existe depuis des centaines d'années sur certaines façades. Les Romains le maîtrisaient déjà. Et aujourd'hui on est capable d'industrialiser notre savoir-faire pour une meilleure réponse en termes de délai, d’avoir une palette RAL infinie, que ce soit en toiture ou en bardage », affiche M. De Knuyt.

À Norbat, Edilians vante un savoir-faire français dans la tuile émaillée - ©Virginie Kroun

Cap vers le stockage d’énergie solaire

Que dire du solaire, marché sur lequel Edilians s’est installé depuis 22 ans, grâce à sa tuile solaire, pour mieux s’intégrer dans les toitures.

« Sauf que le marché, à 95 %, est en surimposé. Donc on est venu muscler et faire croître notre gamme sur tout un tas d'autres systèmes solaires, en surimposition, en imposition, avec des tuiles, des modules, pour rester dans l'univers vraiment du couvreur et de son savoir-faire », expose Matthias de Knuyt.

Le duo couvreur-électricien revient souvent dans les chantiers photovoltaïques, comme le confirme Émilie Demange, cheffe de produit solaire chez Edilians : « Cela demande au couvreur de se former au b. a.-ba de la pose mais aussi de la descente de câbles. Car on ne peut pas faire n'importe quoi, pour éviter tous ces problèmes de boucles et de défaut électrique. » D’où les formations dispensées par Edilians Académie, certifiées Qualiopi.

Edilians a par ailleurs lancé un système de stockage en partenariat avec Solplanet, expert en onduleurs. Sorti fin 2025, il propose une puissance de 36 kW crête pour le résidentiel. Marché sur lequel la demande de stockage augmente. « On est aux alentours de 7 % des projets installés qui se font avec stockage. Nous, on aimerait bien faire du 10 % », affiche Émilie Demange.

Au moment de notre rencontre, la société ne cache toutefois pas sa crainte quant à la conjoncture, alors que « les installations solaires reculent ». À cela s’ajoute l’incertitude autour de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) et la TVA 5,5 %. Si la première a été publiée le lendemain, un flou demeure sur la seconde. Les conditions d’éligibilité à la TVA 5,5 % aux chantiers photovoltaïques sont strictes, profitant à peu de modèles selon Mme Demange.

Le photovoltaïque pertinent dans le Nord ? Quid du photovoltaïque dans le nord de la France ? « Si à Nice il y a un ensoleillement en plein sud de 14h par jour en plein été, il y a un rendement évidemment meilleur qu'en plein nord. Mais c'est la luminosité qui fait nourrir votre système et non pas le soleil. Donc il ne faut pas un soleil franc et constant toute la journée pour nourrir son système », démystifie M. de Knuyt.

De la toiture vers la façade ?

Autre solution présentée à Nordbat 2026 : l’isolant EcoPeg, qu’Edilians distribue exclusivement via son partenariat avec le groupe Peg depuis janvier 2025.

L'isolant EcoPeg s'affiche au stand d'Edilians à Nordbat 2026

Les vertus de l’isolant sont nombreuses selon Matthias de Knuyt. « On accentue le côté environnemental avec un recyclage de bouteilles. On accentue la production locale, c'est une usine en Normandie qui fabrique ce produit et dessert principalement le marché francophone », énumère l’intéressé. « On ouvre aussi un petit peu notre cœur de gamme puisque ce produit est destiné à la toiture, mais aussi à la façade. »