Des plaquettes pour réduire l’impact carbone Rairies Montrieux propose également des plaquettes avec des nichoirs intégrés, c’est-à-dire des boutisses saillantes et creuses pour accueillir des insectes et oiseaux. Un refuge pour la biodiversité, qui devient obligatoire sur les murs en brique en Angleterre. Et surtout, la collection Modénatures vise à limiter l’impact carbone imputé à ce type d’architecture. Leur fiche FDES « est très avantageuse, puisque quand on regarde sur le marché, on a une fiche qui est en gros 30 % plus économique en carbone par rapport à des plaquettes équivalentes », estime Olivier Laval, directeur Commercial & Produits de Rairies Montrieux.