Les plus hautes tours : défis techniques et architecturaux dans le secteur du BTP

Les gratte-ciels ne sont pas simplement des structures imposantes dans le paysage urbain, mais des symboles de l’ingéniosité humaine. Ils incarnent les avancées technologiques, l’innovation architecturale et les défis d'ingénierie que le secteur du BTP est capable de surmonter. Cet article explore les plus hauts gratte-ciels du monde, avec un focus particulier sur les aspects architecturaux qui ont façonné leur conception, leur esthétique et leur fonctionnalité.