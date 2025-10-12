Rahul Mehrotra : l’urbaniste indien qui cartographie l’informalité et la complexité des villes
Mis à jour le 09 octobre 2025 à 16h41
“La ville n’est pas un objet figé. C’est un organisme vivant, hybride et instable.”
Une trajectoire entre Mumbai et Harvard
Né en 1959, Rahul Mehrotra fonde RMA Architects à Mumbai, une agence à la croisée du patrimoine, du logement, des infrastructures et du design urbain.
Il est aussi professeur et ancien directeur du département d’urbanisme à la Harvard GSD, où il mène un travail pionnier sur l’informalité, la transition et la densité.
Son obsession : rendre visible ce que les modèles occidentaux ne savent pas voir, en particulier dans les villes du Sud global.
Une approche : documenter, hybrider, adapter
Mehrotra ne propose pas de formes signatures. Il propose des dispositifs adaptables.
- Et si le trottoir devenait une extension de la maison ?
- Et si le patrimoine vivant coexistait avec la verticalité contemporaine ?
- Et si l’urbanisme intégrait l’auto-construction, au lieu de la nier ?
Il parle d’urbanisme à temps multiples, où la ville change selon les heures, les saisons, les usages.
5 projets qui incarnent sa vision
Hathigaon (2006, Jaipur)
Village pour les cornacs et éléphants.
Typologie contextuelle, gestion de l’eau, matériaux locaux.
KMC Corporate Office (Hyderabad)
Siège social en briques perforées, ventilé naturellement.
Sobriété formelle + intelligence climatique.
Incremental Housing (Mumbai)
Projet pilote de logement évolutif et participatif.
Flexibilité, densité douce, urbanisme réaliste.
Campus CEPT University (Ahmedabad)
Espaces ouverts, circulation fluide, coexistence entre nature et bâti.
Livre “Kinetic City”
Analyse de l’urbanisme temporaire, spontané et informel en Inde.
Référence dans les études urbaines.
Un théoricien actif
Mehrotra est à la fois chercheur, praticien, professeur et militant. Il connecte terrain et théorie, donne une voix à l’urbanisme du Sud et forme des générations de praticiens à Harvard.
Une ville durable… sans caricature technologique
- Ventilation naturelle, briques locales
- Adaptation aux rythmes sociaux
- Intégration du végétal dans l’urbain dense
- Conception pensée à toutes les échelles temporelles
3 choses à retenir
- Rahul Mehrotra ne fige pas la ville — il l’accompagne dans ses mutations.
- Il défend un urbanisme inclusif, sensible aux temporalités et à l’autoconstruction.
- Il offre une lecture essentielle des villes du Sud global, bien au-delà des modèles normés.
Par Camille Decambu
