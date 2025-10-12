Rahul Mehrotra : l’urbaniste indien qui cartographie l’informalité et la complexité des villes

Architecte et urbaniste indien, Rahul Mehrotra défend une ville vivante, hybride et inclusive, inspirée par l’informalité et les temporalités urbaines.

“La ville n’est pas un objet figé. C’est un organisme vivant, hybride et instable.”

Une trajectoire entre Mumbai et Harvard

Né en 1959, Rahul Mehrotra fonde RMA Architects à Mumbai, une agence à la croisée du patrimoine, du logement, des infrastructures et du design urbain.

Il est aussi professeur et ancien directeur du département d’urbanisme à la Harvard GSD, où il mène un travail pionnier sur l’informalité, la transition et la densité.

Son obsession : rendre visible ce que les modèles occidentaux ne savent pas voir, en particulier dans les villes du Sud global.

Une approche : documenter, hybrider, adapter

Mehrotra ne propose pas de formes signatures. Il propose des dispositifs adaptables.

Et si le trottoir devenait une extension de la maison ?

Et si le patrimoine vivant coexistait avec la verticalité contemporaine ?

Et si l’urbanisme intégrait l’auto-construction, au lieu de la nier ?

Il parle d’urbanisme à temps multiples, où la ville change selon les heures, les saisons, les usages.

5 projets qui incarnent sa vision

Hathigaon (2006, Jaipur)

Village pour les cornacs et éléphants.

Typologie contextuelle, gestion de l’eau, matériaux locaux.

KMC Corporate Office (Hyderabad)

Siège social en briques perforées, ventilé naturellement.

Sobriété formelle + intelligence climatique.

Incremental Housing (Mumbai)

Projet pilote de logement évolutif et participatif.

Flexibilité, densité douce, urbanisme réaliste.

Campus CEPT University (Ahmedabad)

Espaces ouverts, circulation fluide, coexistence entre nature et bâti.

Livre “Kinetic City”

Analyse de l’urbanisme temporaire, spontané et informel en Inde.

Référence dans les études urbaines.

Un théoricien actif

Mehrotra est à la fois chercheur, praticien, professeur et militant. Il connecte terrain et théorie, donne une voix à l’urbanisme du Sud et forme des générations de praticiens à Harvard.

Une ville durable… sans caricature technologique

Ventilation naturelle, briques locales

Adaptation aux rythmes sociaux

Intégration du végétal dans l’urbain dense

Conception pensée à toutes les échelles temporelles

3 choses à retenir

Rahul Mehrotra ne fige pas la ville — il l’accompagne dans ses mutations.

Il défend un urbanisme inclusif, sensible aux temporalités et à l’autoconstruction.

Il offre une lecture essentielle des villes du Sud global, bien au-delà des modèles normés.

Par Camille Decambu