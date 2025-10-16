Thomas Heatherwick : l’inventeur d’espaces sculpturaux entre art, design et architecture

Thomas Heatherwick, architecte et designer visionnaire, fusionne art, émotion et innovation pour créer des espaces urbains sculpturaux et vivants.

“Je ne vois pas de frontière entre un bâtiment, une chaise ou un bus. Tout est espace, tout est émotion.”

Une trajectoire entre design industriel et urbanisme monumental

Né à Londres en 1970, Thomas Heatherwick fonde Heatherwick Studio en 1994. Il se fait d’abord connaître comme designer (pavillon, mobilier, objets), avant de s’attaquer à l’architecture et à l’aménagement urbain.

Il s’affirme rapidement comme un créateur d’objets urbains spectaculaires et tactiles, fusionnant artisanat, technologie, narration et émotion. Pour lui, l’architecture ne doit jamais être ennuyeuse.

Une approche : architecture narrative et multisensorielle

Heatherwick veut surprendre.

Et si une façade s’ouvrait comme une fleur ?

Et si une tour devenait un arbre habité ?

Et si un bâtiment racontait une histoire avant même qu’on y entre ?

Il pense en gestes, en sensations, en lien direct avec les usages. Pas d’orthodoxie moderniste ici : juste une volonté de rendre les villes plus vivantes et désirables.

5 projets qui incarnent sa vision

Vessel (2019, New York)

Structure monumentale de 154 escaliers entrelacés, pour flâner verticalement.

Débat sur sa fonction, mais impact visuel maximal. Nouvelle typologie urbaine.

UK Pavilion - Seed Cathedral (Expo 2010, Shanghai)

60 000 tiges de fibre optique contenant des graines.

Structure vivante, poétique, qui capte et diffuse la lumière.

Coal Drops Yard (2018, Londres)

Reconversion de hangars industriels en centre commercial.

Toitures en “baiser”, architecture sensible et narrative.

1000 Trees (2022, Shanghai)

Immeuble-paysage avec 1 000 arbres en façade.

Architecture végétale, pilotis inversés, esprit temple urbain.

Routemaster Bus (2012, Londres)

Réinvention du célèbre bus rouge londonien.

Design arrondi, hybride éco-moteur, symbole de la ville contemporaine.

Un architecte populaire et international

Heatherwick collabore avec Google, Alibaba, des villes chinoises, anglaises ou africaines. Il multiplie les projets spectaculaires, mais garde un sens aigu de l’expérience humaine.

Il assume une esthétique baroque et joyeuse, à contre-courant du minimalisme international.

Une écologie émotionnelle

Façades végétalisées, récupération d’eau

Réemploi de structures industrielles

Matériaux tactiles, durables et visibles

Moins de carbone, plus de plaisir

Heatherwick veut rendre la ville plus aimable, pour mieux la faire durer.

3 choses à retenir

Heatherwick brouille les frontières entre design, art et architecture urbaine.

Il défend une architecture expérientielle, émotionnelle et anti-banale.

Il veut que chaque projet soit une surprise et une invitation.

Par Camille Decambu