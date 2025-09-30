MVRDV : l’agence néerlandaise qui rend la densité joyeuse et la ville ludique
Mis à jour le 29 septembre 2025 à 14h30
“Plus que construire, nous éditons des scénarios urbains.”
MVRDV est fondée en 1993 à Rotterdam par Winy Maas, Jacob van Rijs et Nathalie de Vries. Leur nom est l’acronyme de leurs trois fondateurs.
L’agence se fait rapidement remarquer pour ses projets ludiques, colorés, modulaires, souvent à grande échelle. Elle travaille dans le monde entier avec une approche mêlant data, narration urbaine, formes inattendues.
ADN du cabinet
- Architecture optimiste, expérimentale, parfois provocante
- Empilements, découpes, modules, jeux de couleurs
- Densité traitée comme une opportunité créative
- Forte attention à l’usage, à la flexibilité, à l’urbanité active
MVRDV travaille comme des éditeurs de ville, plutôt que comme des formalistes.
5 projets emblématiques
Bibliothèque Tianjin Binhai (2017, Chine)
- Murs tapissés de faux livres ondulants, sphère centrale.
- Monument à la connaissance et au spectaculaire.
Markthal (2014, Rotterdam)
- Marché couvert en arc, logements intégrés.
- Façade transparente, fresque géante au plafond.
Valley (2022, Amsterdam)
- Immeuble mixte sculpté comme un relief naturel.
- Intégration végétale verticale, forme spectaculaire.
Expo 2000 Pavillon (Hanovre)
- Cube perforé sur pilotis, architecture de données.
- Manifesto du “data urbanism”.
The Stack (projet, Melbourne)
- Immeuble d’habitation modulable, empilement aléatoire.
- Typologie renouvelée, flexibilité totale.
Une agence hyper-visible et influente
MVRDV est l’un des cabinets les plus prolifiques d’Europe.
Ils mêlent urbanisme, architecture et prospective, avec un discours très lisible.
Leur travail est apprécié autant par les élus que par les habitants.
Une écologie de la densité joyeuse
- Optimisation de la compacité
- Architecture végétalisée en milieu urbain
- Récupération des eaux, façades actives
- Préfabrication et systèmes évolutifs
MVRDV prône une ville dense mais désirable.
3 choses à retenir
- MVRDV crée des bâtiments ludiques, denses, modulaires.
- Leur architecture traite la ville comme une matière à jouer.
- Ils défendent une densité heureuse, végétale et adaptée aux usages.
Par Camille DECAMBU
