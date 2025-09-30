ConnexionS'abonner
Fermer

MVRDV : l’agence néerlandaise qui rend la densité joyeuse et la ville ludique

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 30 septembre 2025
Mis à jour le 29 septembre 2025 à 14h30
Partager : 
MVRDV, agence néerlandaise fondée à Rotterdam, signe une architecture ludique, dense et végétale, symbole d’une ville joyeuse et modulable.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

“Plus que construire, nous éditons des scénarios urbains.”

MVRDV est fondée en 1993 à Rotterdam par Winy Maas, Jacob van Rijs et Nathalie de Vries. Leur nom est l’acronyme de leurs trois fondateurs.

L’agence se fait rapidement remarquer pour ses projets ludiques, colorés, modulaires, souvent à grande échelle. Elle travaille dans le monde entier avec une approche mêlant data, narration urbaine, formes inattendues.

ADN du cabinet

  • Architecture optimiste, expérimentale, parfois provocante
  • Empilements, découpes, modules, jeux de couleurs
  • Densité traitée comme une opportunité créative
  • Forte attention à l’usage, à la flexibilité, à l’urbanité active

MVRDV travaille comme des éditeurs de ville, plutôt que comme des formalistes.

5 projets emblématiques

Bibliothèque Tianjin Binhai (2017, Chine)

  • Murs tapissés de faux livres ondulants, sphère centrale.
  • Monument à la connaissance et au spectaculaire.

Markthal (2014, Rotterdam)

  • Marché couvert en arc, logements intégrés.
  • Façade transparente, fresque géante au plafond.

Valley (2022, Amsterdam)

  • Immeuble mixte sculpté comme un relief naturel.
  • Intégration végétale verticale, forme spectaculaire.

Expo 2000 Pavillon (Hanovre)

  • Cube perforé sur pilotis, architecture de données.
  • Manifesto du “data urbanism”.

The Stack (projet, Melbourne)

  • Immeuble d’habitation modulable, empilement aléatoire.
  • Typologie renouvelée, flexibilité totale.

Une agence hyper-visible et influente

MVRDV est l’un des cabinets les plus prolifiques d’Europe.
Ils mêlent urbanisme, architecture et prospective, avec un discours très lisible.
Leur travail est apprécié autant par les élus que par les habitants.

Une écologie de la densité joyeuse

  • Optimisation de la compacité
  • Architecture végétalisée en milieu urbain
  • Récupération des eaux, façades actives
  • Préfabrication et systèmes évolutifs

MVRDV prône une ville dense mais désirable.

3 choses à retenir

  • MVRDV crée des bâtiments ludiques, denses, modulaires.
  • Leur architecture traite la ville comme une matière à jouer.
  • Ils défendent une densité heureuse, végétale et adaptée aux usages.

 

Par Camille DECAMBU

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.