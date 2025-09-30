MVRDV : l’agence néerlandaise qui rend la densité joyeuse et la ville ludique

MVRDV, agence néerlandaise fondée à Rotterdam, signe une architecture ludique, dense et végétale, symbole d’une ville joyeuse et modulable.

“Plus que construire, nous éditons des scénarios urbains.”

MVRDV est fondée en 1993 à Rotterdam par Winy Maas, Jacob van Rijs et Nathalie de Vries. Leur nom est l’acronyme de leurs trois fondateurs.

L’agence se fait rapidement remarquer pour ses projets ludiques, colorés, modulaires, souvent à grande échelle. Elle travaille dans le monde entier avec une approche mêlant data, narration urbaine, formes inattendues.

ADN du cabinet

Architecture optimiste, expérimentale, parfois provocante

Empilements, découpes, modules, jeux de couleurs

Densité traitée comme une opportunité créative

Forte attention à l’usage, à la flexibilité, à l’urbanité active

MVRDV travaille comme des éditeurs de ville, plutôt que comme des formalistes.

5 projets emblématiques

Bibliothèque Tianjin Binhai (2017, Chine)

Murs tapissés de faux livres ondulants, sphère centrale.

Monument à la connaissance et au spectaculaire.

Markthal (2014, Rotterdam)

Marché couvert en arc, logements intégrés.

Façade transparente, fresque géante au plafond.

Valley (2022, Amsterdam)

Immeuble mixte sculpté comme un relief naturel.

Intégration végétale verticale, forme spectaculaire.

Expo 2000 Pavillon (Hanovre)

Cube perforé sur pilotis, architecture de données.

Manifesto du “data urbanism”.

The Stack (projet, Melbourne)

Immeuble d’habitation modulable, empilement aléatoire.

Typologie renouvelée, flexibilité totale.

Une agence hyper-visible et influente

MVRDV est l’un des cabinets les plus prolifiques d’Europe.

Ils mêlent urbanisme, architecture et prospective, avec un discours très lisible.

Leur travail est apprécié autant par les élus que par les habitants.

Une écologie de la densité joyeuse

Optimisation de la compacité

Architecture végétalisée en milieu urbain

Récupération des eaux, façades actives

Préfabrication et systèmes évolutifs

MVRDV prône une ville dense mais désirable.

3 choses à retenir

MVRDV crée des bâtiments ludiques, denses, modulaires.

Leur architecture traite la ville comme une matière à jouer.

Ils défendent une densité heureuse, végétale et adaptée aux usages.

Par Camille DECAMBU