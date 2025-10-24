JI Nature Ébène : l’élégance plébiscitée à Artibat

Lors du salon Artibat 2025 à Rennes, JI Nature Ébène a retenu l’attention des professionnels du BTP pour son design authentique et sa robustesse à toute épreuve. Présenté sur le stand Joris Ide, ce revêtement haut de gamme a confirmé l’intérêt croissant pour des solutions à la fois esthétiques, durables et responsables.

Inspiré de la tradition japonaise du bois brûlé, JI Nature Ébène reproduit à la perfection l’aspect du bois charbonné tout en offrant les performances inégalées de l’acier prélaqué. Sa peinture 45 µ, résistante aux UV et aux intempéries, garantit un rendu préservé dans le temps - sans entretien, sans déformation, ni altération.

Disponible sur plusieurs gammes (JI Breva, JI Brise, JI Sonora, JI Ouragan, JI Étésien…), JI Nature Ébène s’adapte à tous les projets architecturaux, du résidentiel au tertiaire. Et pour une liberté totale, les gammes VARIO et JI Magine permettent des créations sur mesure : perforations, géométries et teintes personnalisées.

Le public d’Artibat a salué la nouvelle teinte Ébène, symbole d’une architecture plus responsable et élégante, inscrite dans la démarche Planet Passionate de Joris Ide.

Une façade naturelle en apparence, mais conçue pour l’avenir - l’élégance du bois, la durabilité de l’acier.