ConnexionS'abonner
Fermer

JI Nature Ébène : l’élégance plébiscitée à Artibat

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 24 octobre 2025

Inspiré du bois brûlé japonais, JI Nature Ébène a séduit à Artibat par son alliance unique entre esthétique naturelle et performance durable.
JI Nature Ébène : l’élégance plébiscitée à Artibat - Batiweb

Lors du salon Artibat 2025 à Rennes, JI Nature Ébène a retenu l’attention des professionnels du BTP pour son design authentique et sa robustesse à toute épreuve. Présenté sur le stand Joris Ide, ce revêtement haut de gamme a confirmé l’intérêt croissant pour des solutions à la fois esthétiques, durables et responsables.

Inspiré de la tradition japonaise du bois brûlé, JI Nature Ébène reproduit à la perfection l’aspect du bois charbonné tout en offrant les performances inégalées de l’acier prélaqué. Sa peinture 45 µ, résistante aux UV et aux intempéries, garantit un rendu préservé dans le temps - sans entretien, sans déformation, ni altération.

Disponible sur plusieurs gammes (JI Breva, JI Brise, JI Sonora, JI Ouragan, JI Étésien…), JI Nature Ébène s’adapte à tous les projets architecturaux, du résidentiel au tertiaire. Et pour une liberté totale, les gammes VARIO et JI Magine permettent des créations sur mesure : perforations, géométries et teintes personnalisées.

Le public d’Artibat a salué la nouvelle teinte Ébène, symbole d’une architecture plus responsable et élégante, inscrite dans la démarche Planet Passionate de Joris Ide.

Une façade naturelle en apparence, mais conçue pour l’avenir - l’élégance du bois, la durabilité de l’acier.

 

Documentation

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
JORIS IDE - Batiweb

Joris Ide est un acteur international d'envergure dans le secteur de l'acier. En trois décennies,...

Hille 174
B8750 Zwevezele
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.