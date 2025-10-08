Trophées ESTP au Féminin 2025 : quatre ingénieures qui font bouger le BTP

Quatre ingénieures diplômées de l’ESTP récompensées pour leurs parcours inspirants et leur engagement à transformer le BTP de demain.

Mixité dans le BTP : quatre ingénieures ESTP récompensées aux Trophées 2025

Paris, 7 octobre 2025 — L’Auditorium SMA BTP vibrait hier soir au rythme des parcours inspirants. Quatre ingénieures diplômées de l’ESTP ont été distinguées lors de la 7ᵉ édition des Trophées ESTP au Féminin, pour leur audace, leur créativité et leur engagement à transformer le BTP, l’énergie et l’immobilier.

Cette année, l’événement a battu un record avec 87 candidatures issues de 13 pays, soit 15 % de plus qu’en 2023, preuve que la place des femmes dans ces métiers techniques gagne en visibilité et en reconnaissance.

« Nous célébrons ce soir les lauréates, mais aussi toutes celles qui ont osé candidater », a rappelé Sonia Ben Ahmed (GECD17), co-présidente d’ESTP au Féminin.

Quatre lauréates, quatre visions du changement

Le jury, composé de professionnels du BTP, de l’ingénierie et de l’immobilier, a distingué des parcours qui prouvent que la mixité n’est pas une exception mais un moteur d’innovation.

Catégorie « Construire » — Diane Depardon d’Agostino (BAI 15), Bird Construction (Canada)

Travailler à –30 °C pour bâtir un aéroport au cœur de la banquise : un défi qu’elle a relevé avec passion. Architecte-ingénieure, Diane Depardon d’Agostino a participé à la construction de l’aéroport d’Iqaluit, avant de devenir cheffe de projet chez Bird Construction. Elle milite aujourd’hui pour la collaboration entre métiers et anime un podcast qui met en lumière les femmes qui bâtissent nos villes.

Catégorie « Entraîner » — Laëtitia Morin (ME 11), EDF

Spécialiste de la transition énergétique, Laëtitia Morin a piloté la conversion d’une centrale réunionnaise au charbon vers la biomasse, démontrant qu’industrie et écologie peuvent avancer ensemble. Diplômée d’HEC en stratégie, elle incarne cette nouvelle génération de femmes leaders capables d’allier rigueur technique et vision durable.

Catégorie « Innover » — Margaux Pétillon (BIA 15), CAN Ingénieurs Architectes

Convaincue que l’avenir du bâtiment se joue dans la matière, Margaux Pétillon explore l’architecture bioclimatique et biosourcée. En 2024, elle a co-fondé l’Académie des Matériaux Biosourcés pour former les professionnels aux nouvelles pratiques constructives et accélérer la transition du secteur vers le bas carbone.

Catégorie « Se lancer » — Gabrielle Piot (TP 22), 2tonnes

À seulement 25 ans, Gabrielle Piot allie expertise technique et conscience écologique. Double diplômée MSc en Environmental Management (GCU), elle s’engage pour une économie circulaire et une justice climatique au sein de 2tonnes, organisation dédiée à la sensibilisation citoyenne face aux enjeux environnementaux du XXIᵉ siècle.

Coup de cœur du jury — Onja Davidson Raoelison (TP 19), Stanford University

Chercheuse en gestion durable de l’eau, Onja Davidson Raoelison est lauréate du Women in Science Incentive Prize. Ses travaux, salués par l’American Water Works Association, contribuent à la préservation des ressources hydriques, un enjeu mondial majeur.

« L’ingénierie au féminin, ce n’est pas une exception : c’est une force de transformation », a souligné Dominique Vérien, présidente du jury et sénatrice de l’Yonne.

Des parcours inspirants pour une filière en mutation

En France, les femmes représentent encore 28 % des diplômés ingénieurs et seulement 17 % des cadres dirigeants. À l’ESTP, elles sont désormais 30 % des élèves ingénieures — une progression encourageante, mais encore loin de la parité.

Ces chiffres traduisent un enjeu stratégique pour la filière : sans plus de mixité, la pénurie de talents dans l’ingénierie et le BTP risque de s’accentuer. La diversité des profils devient ainsi un levier d’innovation, de performance et d’attractivité pour les entreprises du secteur.

Ce que cela dit du BTP de demain

Au-delà de la reconnaissance individuelle, les Trophées ESTP au Féminin mettent en avant une évolution culturelle : la féminisation du BTP n’est pas qu’une question d’équité, c’est un facteur d’innovation durable.

Des chantiers plus responsables, des bâtiments plus sobres, des approches plus collaboratives : les projets portés par ces ingénieures illustrent une transformation de fond, déjà à l’œuvre dans les grands groupes comme dans les start-ups du secteur.

À propos d’ESTP au Féminin

Créée en 2010, l’association ESTP au Féminin fédère environ 600 membres — étudiantes et diplômées — réparties en France et à l’international. Elle organise conférences, visites, événements de networking et programmes de mentorat pour promouvoir la mixité et soutenir les carrières féminines dans le BTP, l’ingénierie et l’immobilier.

Les Trophées ESTP au Féminin, organisés tous les deux ans, offrent une visibilité unique aux lauréates et constituent une vitrine de la diversité et de l’innovation dans ces métiers.

Les partenaires 2025

L’édition 2025 a été soutenue par de nombreux acteurs du secteur : Léon Grosse, 1001 Vies Habitat, ADIM, BATEG, Bouygues, Eiffage Construction, SOCOTEC, Bouygues Immobilier, COLAS, Egis, FFB, GCC, INFRANEO, NGE, Polyexpert, Schindler France, Kaufman & Broad, NOVOFERM, entre autres.

Par Camille Decambu