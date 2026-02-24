Réalisé par ALTA Architectes Urbanistes, le Chemin du Bois Harel est un ensemble tertiaire qui croise durabilité et agilité. À la périphérie de Rennes, faisant partie de Rennes métropole, Saint-Jacques-de-la-Lande est la commune où ALTA Architectes Urbanistes (Maxime Le Trionnaire, Gwénaël Le Chapelain, Fanny Larhantec et Aurélie Morel) a réalisé le projet.

Il s’agit d’un programme tertiaire qui a pris possession d’un site en pleine progression. Implantée sur le Chemin du Bois Harel, sur une parcelle marquée par la présence des serres Crublé fermées en 2004, la construction attire l’attention. En effet, située à la croisée de deux paysages antagonistes, elle s’organise autour de deux entités de trois niveaux qui viennent couronner un socle commun enfoui accueillant les stationnements.

Vu l’emplacement du terrain, les architectes ont accompli un travail habile qui s’est imposé comme un trait d’union entre un environnement rural ponctué d’habitat diffus et la rocade rennaise. Porté par Lamotte + Nexity et conçu par Alta Architectes, le projet comprend des bureaux, un espace de convivialité ainsi qu’un parking. Les 170 places de stationnement, dont plusieurs équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques, répondent aux normes ERP de 5ème catégorie. Par ailleurs, afin d’encourager les mobilités douces, le projet comprend des locaux vélos sécurisés.

© Gaëtan Chevrier

L’ensemble répond aux divers critères de durabilité, surtout par sa structure composée à 80 % de bois issu de forêts gérées durablement, certifié PEFC et FSC. L’utilisation du béton étant restreinte aux fondations et circulations verticales.

Des espaces généreux

Réalisées en murs à ossature bois, les façades se distinguent par leur minimalisme rythmé. Les architectes ont opté pour les planchers en bois lamellé-croisé (CLT) tandis que les poutres métalliques ont été privilégiées dans le but d’optimiser les hauteurs. Un moyen d’offrir aux usagers des espaces généreux et une hauteur sous plafond de 2,70 mètres.

© Gaëtan Chevrier

Dans cette opération vertueuse, rien n’est laissé au hasard, l’ensemble des éléments utilisés apporte chaleur et bien-être à des intérieurs fonctionnels et confortables. Prenons par exemple le recours à l’épicéa que l’on trouve en façade, sous forme de bardage et d'éléments verticaux, il contribue à l’aspect vivant du projet.

Des réalisations architecturales variées

De même, l’aluminium anodisé naturel qui vient habiller les menuiseries, les garde-corps et les éléments techniques constitue une réponse de sobriété qui se croise parfaitement avec le zinc naturel utilisé pour la couverture et les descentes d’eaux pluviales.

Finalement, les équipements techniques, intégrés en toiture sont dissimulés avec tact. Le bâtiment tertiaire engendre un dialogue fin avec son environnement tout en proposant des intérieurs où règnent le bien-vivre et le bien-être.

© Gaëtan Chevrier

ALTA Architectes Urbanistes possède un grand nombre de réalisations variées. À Saint-Jacques-de-la-Lande, l’agence d’architecture établie à Rennes, a engendré un projet sur-mesure qui habite la parcelle, s’intègre à son voisinage tout en proposant une écriture subtile, sobre et engagée. Une multitude de qualités qui ont doté le projet des normes suivantes : NF HQE Bâtiment tertiaire - BBCA - E1/C1.