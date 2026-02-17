Podcast
Élections municipales : des électeurs attentifs aux mesures sur le logement

Étude

Publié le 17 février 2026 à 17h00, mis à jour le 17 février 2026 à 17h20, par Raphaël Barrou

Un sondage confirme l'importance accordée par les Français à la question du logement dans leur choix de vote aux élections municipales.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Il ne reste plus qu'un mois avant les élections municipales. Les 15 et 22 mars 2026, les Français choisiront leurs élus locaux pour les six prochaines années. Et, comme le montre le baromètre du logement publié le 17 février par Odoxa pour Nexity, les questions immobilières risquent de jouer un rôle important dans le vote. 

Sur les 1 000 personnes interrogées par l'institut de sondage, 71 % disent qu'ils tiendront compte des propositions des candidats sur le logement et l'immobilier. Une part qui monte à 77 % en agglomération parisienne, contre 64 % dans les villes moyennes. 

Tensions sur des propositions d'augmentation de taxe foncière

 

Un intérêt pour la question du logement qui se comprend en raison de la crise de l'immobilier. Ainsi, 69 % des sondés trouvent qu'il est difficile de trouver un logement dans leur commune et 72 % sont favorables à l'augmentation de la part de logements disponibles, c'est-à-dire via la construction de nouveaux logements ou la rénovation des anciens. 

Sur les questions de programme, 77 % des propriétaires seraient incités à voter contre la liste d'un candidat qui proposerait une forte augmentation de la taxe foncière, contre 68 % pour l'ensemble des sondés. 

Une forte augmentation des droits de mutation qu'il faut payer lors de tout achat immobilier serait, elle, un peu moins rejetée puisque 56 % seraient prêts à voter contre. 

La loi SRU récolte les faveurs des sondés

 

Trois quarts des sondés se disent favorables au statut du bailleur privé, adopté par l'Assemblée nationale au sein du budget 2026. Ils sont 71 % à être favorables à l'encadrement des loyers. Pratique notamment défendue par la Fondation pour le logement des défavorisés et qui est en place depuis 2019 à Paris. 

La majorité des personnes interrogées se prononcent en faveur du respect de la loi SRU dans leur commune (58 %). Ils sont en revanche bien plus partagés sur la suppression de la taxe foncière pour les passoires thermiques (50 % sont favorables à cette idée, contre 49 % opposés). 

Peut-être de quoi donner de dernières idées de propositions aux candidats aux élections municipales. 

