MaPrimeRénov’ : une électrification excessive ?
Publié le 23 février 2026 à 16h20, mis à jour le 23 février 2026 à 17h20, par Virginie Kroun
Une retentissante nouvelle : le guichet MaPrimeRénov’ a rouvert ce lundi 23 février, après deux mois d’interruption, faute de budget adopté fin 2025. La loi finances 2026 a été finalement adoptée début février, avec 3,6 milliards d’euros pour l’aide à la rénovation énergétique. Objectifs affichés par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) : 150 000 rénovations par geste et 120 000 rénovations.
« Cependant, sa portée est d’ores et déjà limitée par les 83 000 dossiers déposés en 2025 et encore en attente d’instruction », réagit la Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France.
Ce qui peut entrainer des délais d’attente dépassant les six mois. Une des raisons pour lesquelles Hello Watt, conseiller en consommation énergétique, déconseille justement les particuliers de se tourner vers la rénovation globale en ce moment.
Des arbitrages désavantageux l’isolation et le chauffage biomasse
Bien qu’elle salue le retour de l’aide, la FFB francilienne constate que « la suspension répétée de MaPrimeRénov’ a laissé les ménages dans l’incertitude, désorganisé les carnets de commandes et fragilisé des entreprises déjà éprouvées ».
Sans compter d’autres arbitrages budgétaires « qui freinent l’efficacité du programme ».L’exclusion de l’isolation des murs du mono-geste est à noter, alors que sont « accessible celles des toitures ou des planchers bas, notamment dans les copropriétés ». « Les travaux d’isolation représentaient 27 % des demandes de financement en Île-de-France », insiste la FFB Grand-Paris Île-de-France.
Et de déplorer la fin du financement mono-geste pour la chaudière biomasse, pourtant « particulièrement adaptée au bâti francilien, qui est très ancien ». Notamment face à la pompe à chaleur, pas forcément appropriée à des logements mal isolés.
Non à l’« électrification à tout prix » !
Avis partagé avec le réseau Cler, association d’acteurs engagés dans la transition énergétique. « Le gouvernement ne peut faire le seul choix de l’électrification à tout prix », affirme sa responsable plaidoyer efficacité énergétique Isabelle Gasquet. « Derrière l’étiquette énergétique d’un logement se cache des inégalités sociales auxquelles la rénovation énergétique globale soutenue par des aides MaPrimeRénov’ conséquentes peut répondre. »
L’organisation fustige « une aide détricotée qui perd son ambition initiale », pourtant stratégie de l’éradication des passoires thermiques et de la précarité énergétique.
« Pour 2026, la stratégie MaPrimeRénov’ marque un tournant : le désengagement des aides à l'isolation au profit de l’électrification et décarbonation des logements », renchérit Hello Watt. Pour la société, électrification massive est synonyme de forte demande d’électricité en hiver comme été, plaçant le pilotage de la consommation comme enjeu dans les prochaines années.
Financement de la rénovation par geste : les estimations de Hello Watt
D’après le décryptage de Hello Watt : « Un ménage très modeste installant une pompe à chaleur air-eau chauffage et eau chaude de 10 kW (valeur : 15 500 € TTC) peut recevoir 7 850 € d’aides (5 000 € MPR + 5 800 € CEE). Soit un reste à charge de 4 700 €. L’appareil est rentabilisé en 5 ans. »
À noter que les certificats d’économies d’énergie (CEE) continuent de financer les travaux exclus par le MaPrimeRénov’ monogeste. Ces subventions s’élèvent à un montant « de 650 à 2 000 € (en fonction des revenus du ménage) pour 100 € m2 pour une isolation des murs réalisée par Hello Watt ».
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
MaPrimeRénov’ : pas de suspension pour les travaux mono-gestes
La suspension de MaPrimeRénov’ ne concernera finalement pas les travaux mono-gestes, a annoncé le gouvernement. Une « victoire » pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB), tandis que le collectif...
Un leasing pour financer la transition énergétique des entreprises du tertiaire et de l'industrie
Financer la transition énergétique avec le leasing : une solution simple, souple et rapide pour les entreprises du tertiaire et de l’industrie.
Réhabilitation thermique des services techniques de Rives-en-Seine : la plus grande toiture photovoltaïque en tuiles terre cuite HP10...
La commune de Rives-en-Seine, située entre Le Havre et Rouen sur la rive droite de la Seine, s'est lancée dans une réhabilitation thermique ambitieuse de ses Services Techniques. Ce projet, soutenu par...
Gouvernement Lecornu : la FFB favorable à une reconduction de Valérie Létard
Au 2ème trimestre 2025, la tendance observée au 1er trimestre s’est poursuivie, avec une nouvelle amélioration pour le logement neuf, mais une rechute de l’amélioration-entretien, selon la Fédération Française...