MaPrimeRénov’ : une électrification excessive ?

La guichet MaPrimeRénov’ rouvre aujourd’hui, mais l’engouement total ne gagne pas tout le monde. La FFB Grand Paris Île-de-France, le réseau Cler ainsi que Hello Watt craignent l’impact l’exclusion de certains travaux de l’aide mono-geste.

Une retentissante nouvelle : le guichet MaPrimeRénov’ a rouvert ce lundi 23 février, après deux mois d’interruption, faute de budget adopté fin 2025. La loi finances 2026 a été finalement adoptée début février, avec 3,6 milliards d’euros pour l’aide à la rénovation énergétique. Objectifs affichés par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) : 150 000 rénovations par geste et 120 000 rénovations.

« Cependant, sa portée est d’ores et déjà limitée par les 83 000 dossiers déposés en 2025 et encore en attente d’instruction », réagit la Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France.

Ce qui peut entrainer des délais d’attente dépassant les six mois. Une des raisons pour lesquelles Hello Watt, conseiller en consommation énergétique, déconseille justement les particuliers de se tourner vers la rénovation globale en ce moment.

Des arbitrages désavantageux l’isolation et le chauffage biomasse

Bien qu’elle salue le retour de l’aide, la FFB francilienne constate que « la suspension répétée de MaPrimeRénov’ a laissé les ménages dans l’incertitude, désorganisé les carnets de commandes et fragilisé des entreprises déjà éprouvées ».

Sans compter d’autres arbitrages budgétaires « qui freinent l’efficacité du programme ».L’exclusion de l’isolation des murs du mono-geste est à noter, alors que sont « accessible celles des toitures ou des planchers bas, notamment dans les copropriétés ». « Les travaux d’isolation représentaient 27 % des demandes de financement en Île-de-France », insiste la FFB Grand-Paris Île-de-France.

Et de déplorer la fin du financement mono-geste pour la chaudière biomasse, pourtant « particulièrement adaptée au bâti francilien, qui est très ancien ». Notamment face à la pompe à chaleur, pas forcément appropriée à des logements mal isolés.

Non à l’« électrification à tout prix » !

Avis partagé avec le réseau Cler, association d’acteurs engagés dans la transition énergétique. « Le gouvernement ne peut faire le seul choix de l’électrification à tout prix », affirme sa responsable plaidoyer efficacité énergétique Isabelle Gasquet. « Derrière l’étiquette énergétique d’un logement se cache des inégalités sociales auxquelles la rénovation énergétique globale soutenue par des aides MaPrimeRénov’ conséquentes peut répondre. »

L’organisation fustige « une aide détricotée qui perd son ambition initiale », pourtant stratégie de l’éradication des passoires thermiques et de la précarité énergétique.

« Pour 2026, la stratégie MaPrimeRénov’ marque un tournant : le désengagement des aides à l'isolation au profit de l’électrification et décarbonation des logements », renchérit Hello Watt. Pour la société, électrification massive est synonyme de forte demande d’électricité en hiver comme été, plaçant le pilotage de la consommation comme enjeu dans les prochaines années.

Financement de la rénovation par geste : les estimations de Hello Watt D’après le décryptage de Hello Watt : « Un ménage très modeste installant une pompe à chaleur air-eau chauffage et eau chaude de 10 kW (valeur : 15 500 € TTC) peut recevoir 7 850 € d’aides (5 000 € MPR + 5 800 € CEE). Soit un reste à charge de 4 700 €. L’appareil est rentabilisé en 5 ans. » À noter que les certificats d’économies d’énergie (CEE) continuent de financer les travaux exclus par le MaPrimeRénov’ monogeste. Ces subventions s’élèvent à un montant « de 650 à 2 000 € (en fonction des revenus du ménage) pour 100 € m2 pour une isolation des murs réalisée par Hello Watt ».