ARCHITECT@WORK Bordeaux : 4e édition 27 et 28 novembre 2025

Un concept novateur et haut de gamme

ARCHITECT@WORK est réservé exclusivement aux architectes et architectes d’intérieur. Sa scénographie originale et unique lui confère une atmosphère feutrée et raffinée.

De plus, un comité de sélection veille à choisir les nouveautés des industriels qui seront exposées, garantissant ainsi une visite enrichissante et de grande qualité.

Le thème de cette édition 2025, ARCHITECTURE EN SYMBIOSE, évoque l’architecture qui, au-delà de sa fonction utilitaire, est le reflet d’une civilisation, d’une culture, d’une manière d’habiter le monde. Lorsqu’elle entre en symbiose avec l’humain, elle cesse d’être un simple assemblage pour devenir un prolongement sensible du corps et de l’esprit.

Exposition matériaux : Matières solidaires - Innovations responsables et engagées

Cette exposition, proposée par le Centre de Ressources INNOVATHEQUE, met en lumière des matériaux, procédés et systèmes innovants développés dans une logique d’économie sociale et solidaire. Réemploi, recyclage, inclusion, mutualisation… Explorons des initiatives concrètes et engagées, issues d’entreprises qui placent l’impact social et environnemental au coeur de leur modèle, sans compromis sur la qualité ni la performance. Appliquées aux secteurs de l’aménagement, ces innovations prouvent qu’il est possible de concilier durabilité, responsabilité et compétitivité.

Exposition photographique : MATERIA architectures

Coproduite par le Pavillon de l'Arsenal, Les Grands Ateliers, amàco et l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, cette exposition s’inscrit dans la continuité des deux éditions Fibra architectures (2019) et TerraFibra architectures (2021). Elle est dédiée aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres végétales et met en valeur les propriétés esthétiques, avantages constructifs et bénéfices environnementaux de 40 écoconstructions sélectionnées dans le cadre du prix Materia.

Interventions

En complément de ces expositions, un programme de conférences proposera des interventions d’architectes et de spécialistes. Vous retrouverez notamment :

Gauthier Claramunt - Dauphins Architectures et Julien Coeurdevey - 180 degrés ingénierie

Vincent Dechaene - concepteur Lumière

Fiona Beenkens – BetterAtHome

Michel Pétuaud Létang – 4A Architectes

Justine Rouger - Innovathèque

À noter aussi :

La Table ronde de FIBOIS Nouvelle Aquitaine et Landes de Gascogne : Territoires urbains, territoires ruraux : [Ré]aménager les cadres de vie

L’exposition photographique des lauréats du PRCB 2025

Pièces artistiques : ART by Alfredo Longo

Le parcours d’Alfredo Longo s’étend sur plusieurs décennies déjà et poursuit, au delà de l’évolution des thèmes et des techniques, la même aspiration à donner naissance à des oeuvres qui s’affirment comme les témoins fidèles de sa vision du monde, de ses préoccupations et de ses aspirations, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant qu’être humain. Cette dimension humaine apparaît indissociable de la démarche de l’artiste : elle nourrit son inspiration, guide sa main, modèle sa technique et entre en dialogue avec le spectateur qui l’appréhende comme un langage familier.

ARCHITECT@WORK BORDEAUX 2025 vous réserve un programme riche, avec de nombreux nouveaux produits à découvrir et ce, dans un cadre qualitatif, propice aux échanges.

Parc des Expositions de Bordeaux - 4e édition

Jeudi 27 novembre 2025, de 10h à 19h

Vendredi 28 novembre 2025, de 10h à 19h

Pour en savoir plus