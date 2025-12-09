Rendez-vous réussi pour ARCHITECT@WORK BORDEAUX 2025

Placé sous le thème ARCHITECTURE EN SYMBIOSE, l’événement a permis aux architectes et aux architectes d’intérieur de la région de découvrir les innovations des exposants rigoureusement sélectionnées par un jury d’experts.

Le programme d’évènements connexes et de conférences a nourri les réflexions sur l’architecture qui, lorsqu’elle entre en symbiose avec l’humain, est une architecture qui écoute et répond à ses besoins physiologiques, mais aussi émotionnels, sociaux et culturels.

L'exposition Sobriexpo – Matières solidaires – Innovations responsables et engagées réalisée par l’Innovathèque, a présenté des matériaux, procédés et systèmes innovants développés dans une logique d’économie sociale et solidaire.

L’exposition photographique MATERIA architectures, coproduite par le Pavillon de l'Arsenal, les Grands Ateliers, amàco et l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, était présentée à Bordeaux. Dédiée aux architectures contemporaines en terre, pierre et fibres

végétales, celle-ci a suscité beaucoup d’intérêt auprès des visiteurs.

L’ART et le travail d’Alfredo Longo a enrichi la thématique de cette édition. Les canettes renaissent dans ses oeuvres qui apportent de la couleur dans un environnement parfois grisâtre. Les visiteurs ont pu apprécier ce travail très particulier.

Le thème 2025 « L’ARCHITECTURE EN SYMBIOSE » était également présent dans le programme de conférences, avec la participation des architectes et spécialistes suivants :

Gauthier Claramunt - Dauphins Architectures

- Dauphins Architectures Julien Coeurdevey - 180 degrés ingénierie

- 180 degrés ingénierie Vincent Dechaene - concepteur Lumière

- concepteur Lumière Fiona Beenkens - BetterAtHome

- BetterAtHome Michel Pétuaud-Létang - 4A Architectes

- 4A Architectes Justine Rouger - Pôle Aménagement des espaces de vie, FCBA

Sans oublier la table ronde proposée par Fibois Nouvelle-Aquitaine et Fibois Landes de Gascogne, ainsi que le 5ième jeudi du réemploi présenté par GPV rive droite et l’Ordre des Architectes de Nouvelle Aquitaine.

Fibois Nouvelle-Aquitaine et Fibois Landes de Gascogne ont également profité de cette 4ième édition ARCHITECT AT WORK Bordeaux pour décerner le Prix Coup de Coeur du Public - Prix Régional de la Construction Bois 2025 et mettre en avant sur leur espace l’Exposition photographique des lauréats du Prix Régional de la Construction Bois 2025.

Vous souhaitez retrouver ou découvrir les interventions ? Visionnez-les en replay via la plateforme A@W Xperience ! Un outil unique qui permet également d’explorer en ligne toutes les innovations et de consulter diverses publications inspirantes. Rejoignez les prescripteurs de la région, qui ont profité de cette édition bordelaise pour activer leur compte sur A@W Xperience.

Les prochaines éditions programmées en France sont :

ARCHITECT@WORK LYON : La Halle Tony Garnier - 10 & 11 juin 2026 - 8e édition

ARCHITECT@WORK PARIS : La Grande Halle de La Villette - 21 & 22 octobre 2025 -19e édition

ARCHITECT@WORK NANTES : Exponantes - 19 & 20 novembre 2026 – 7e édition

