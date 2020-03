Le studio Fran Canós a été choisi pour concevoir une clinique gynécologique à Valence, en Espagne. Pour répondre aux besoins de son client, le studio de design a opté pour des formes rondes qui permettent de créer une ambiance harmonieuse grâce à l’utilisation du matériau HI-MACS développé par LG Hausys, la filiale construction du groupe LG.

C’est un espace « extrêmement harmonieux et immaculé́ » qui a demandé, pour sa réalisation, beaucoup de travail sur la recherche de matériaux et de design. Des cloisons intérieures jusqu’aux meubles, le design de la clinique gynécologique de Valence se construit autour de l’arrondi, un choix expliqué par Fran Cranós, ingénieur et fondateur du studio de design éponyme : « nous voulions un design soigné, organique et sans lignes droites afin de donner à la clinique un côté́ original et totalement inédit ».

Ces formes singulières ne sont pas sans rappeler « la sculpture », l’architecture se métamorphose alors en art. Pour illustrer le concept de l’architecture artistique, Fran Cranós a imaginé deux lavabos incurvés, sans tuyauterie apparente, qui retrace ce mouvement de courbe pour rappeler « la forme du ventre d’une femme enceinte ou le berceau d’un nouveau-né », un beau clin-d’œil minimaliste à l’utilisation de la structure.

Lavabo courbé ©HI-MACS

Un matériau malléable qui s’adapte aux besoins des architectes

Il existe assez peu de matériaux solides pouvant être utilisés pour créer des formes particulières. Ce chantier relevait donc du défi, car il fallait trouver ce matériau pouvant librement permettre à l’architecte de composer. C’est pourquoi Fran Canós Studio s’est tourné vers un matériau développé par LG Hausys, la filiale construction du groupe LG, qui a mis au point HI-MACS, répondant au besoin des architectes du projet.

« Le choix du matériau s’est appuyé́ sur trois critères essentiels. D’abord, il fallait qu’il puisse soutenir techniquement la disposition de l’espace. Ensuite, le matériau devait être très résistant dans le temps et enfin, dernier point mais non le moindre, il devait être facile à nettoyer. HI-MACS® réunissait toutes ces conditions », indique Fran Canós.

Intérieur de la clinique ©HI-MACS

Sur son site Internet, LG Hausys décrit HI-MACS comme « une combinaison intelligente d’acrylique, de minéraux et de pigments naturels offrant une surface lisse, non poreuse, thermoformable et sans joint visible ».

HI-MACS fait partie de la famille des matériaux « Solid Surface » (ou « Surface Solide » en français), qui est issue du mélange de matières naturelles, de résines acrylique ou polyester et de pigments. Ce type de matériau est presque « aussi solide que la pierre naturelle », peut être « travaillé comme le bois » et est doté « d’excellentes propriétés de thermoformage ». Ce traitement thermique permet au matériau de prendre n’importes quelles « formes ou angles », tout en conservant sa robustesse.

Matériau HI-MACS ©HI-MACS

LG-Hausys crée chaque année de nouvelles couleurs pour que les architectes puisse librement accorder celles-ci à leur design et leurs envies. Pour le cabinet gynécologique de Valence, c’est le blanc qui a été retenu pour répondre à une recherche d’harmonie.

Un matériau durable

En plus d'être idéal pour le travail des architectes, ce matériau est robuste, résistant au feu, résistant à l'eau et particulièrement hygiénique. Or, dans un cabinet médical, la propreté a toute son importance. Commei HI-MACS est non poreux, il est facile à nettoyer avec un chiffon humide, une éponde ou un détergent doux.

Enfin, pour séduire les irréductibles indécis, ce matériau développé par le groupe LG respecte les normes environnementales. Ainsi, pour limiter les émissions de CO2, le matériau est expédié des États-Unis vers l’Europe uniquement par bateau. A l'issue de son cycle de vie, il peut « être transformé pratiquement sans aucun déchet ». Autant d'atouts qui ont fait pencher la balance de Canós Studio en faveur de ce matériau.

J.B