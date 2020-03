La région des Bouches-du-Rhône (13) se fait la porte-parole des élèves. Pour la création de son nouveau lycée, elle a demandé à ce que l’isolation acoustique soit d’une qualité supérieure, permettant aux élèves d’étudier dans les meilleures conditions.

Elle se porte garante de la réussite des jeunes. Après plus « d’une année de travaux », la région des Bouches-du-Rhône a vu naître le lycée Châteaurenard, qui présente des performances acoustiques remarquables.

Ce chantier d’envergure a nécessité la collaboration de deux architectes, Rémy Marciano et José Morales, du cabinet d’acousticien Venathec, et de l'entreprise, Rockfon proposant des « solutions acoustiques et esthétiques pour répondre à ce cahier des charges très précis ».

« Ce projet neuf d’envergure répond aux problèmes acoustiques dans les établissements scolaires » et permet « aux élèves de bénéficier de conditions d’apprentissage optimales » précise Rockfon.

Design et performance acoustique font bon ménage

Ce lycée épuré, entre béton et bois, a fait l’objet de nombreux contrôles acoustiques à chaque étape du chantier. Les architectes ayant en tête l’objectif d’une excellente performance acoustique ont dû rivaliser d’options pour à la fois répondre à ces exigences et proposer une architecture unique. Ils ont donc gardé « les volumes démesurés du bâtiment et créé de hauts plafonds, directement ouverts sur une structure en béton ».

L’architecte Rémy Marciano explique : « Nous voulions conserver l’architecture épurée et boisée de la région, mais aussi créer des espaces ouverts qui se fondent dans la nature. Nous avons donc opté pour des matériaux design et clairs comme le bois, le béton. Mais c’est grâce à Rockfon que nous avons pu allier acoustique et esthétique ».

C’est ici qu’est intervenue la société Rockfon. La hauteur des pièces nuisant aux performances acoustiques, Rockfon a décidé d’installer des « produits esthétiques avec une dimension acoustique forte » pour respecter le cahier des charges.

Les produits choisis sont les baffles Rockfon Contour, de dimensions 1 200 x 600 cm « posées verticalement dans toutes les salles de classe ». Pour conditionner cet espace et le rendre imperméable au bruit « des plaques de plâtre perforées ont été posées sur les murs opposées aux baies vitrées ».

Une innovation en milieu scolaire

Pour la première fois en milieu scolaire, certaines solutions ont été utilisées, nécessitant « la modélisation en 3D d’une salle de classe » ainsi qu’un logiciel de calcul acoustique permettant de « faire des mesures en amont et vérifier l’efficacité des traitements acoustiques envisagés ». Hugo Hardouin, ingénieur acousticien du groupe Venathec a « paramétré le nombre de pièces nécessaires dans chaque salle pour obtenir une correction de 43 dB ».

« Le critère le plus important est la limitation de la durée de réverbération à 0,8 s dans les salles d’enseignement, salles d’étude, salles de travaux pratiques, bureaux, foyer, bibliothèque/CDI, etc. Une durée de réverbération maîtrisée permet de limiter le niveau de bruit ambiant et permet également de favoriser un bon niveau d’intelligibilité de la parole », explique t-il.

La nature, atout du silence

Pour parvenir à un design plus « nature », le réfectoire de l’établissement scolaire a été « habillé d’un plafond fermé en lame de bois derrière lesquelles ont été intégrées des dalles horizontales noires Rockfon Color-all en laine de roche ». Pour ne pas créer de discontinuité avec le reste du bâtiment, ces mêmes lames de bois ont été installées dans le préau et la salle polyvalente.

Le prescripteur région Méditerranée chez Rockfon, Hervé Taloc, précise toutes les qualités de ce matériau, utilisé à la fois dans un soucis du design et de performances acoustiques : « la force de la laine de roche est qu’elle peut aller dans les lieux publics car elle ne brûle pas, elle ne se consume pas, dure dans le temps, a de bonnes capacités et d’excellentes performances acoustiques ».

L’agence d’architecture Rémy Marciano explique également que pour le bien être des 900 élèves, la cour a été travaillée comme un « espace protégé, ensoleillé et abrité du vent ». Un espace voulu « paysager » se mêlant aux aménagements environnants. Les élèves du lycée Châteaurenard n’ont plus aucune excuse pour ne pas étudier et obtenir leur bac dans quelques mois.

J.B

Photo de une