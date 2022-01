Plafond BAFFLES ACOUSTIQUES

Caractéristiques techniques

-Les baffles sont des modules acoustiques autonomes à deux (baffle HERADESIGN® basic) ou à trois couches (baffle HERADESIGN® aluDesign).

-Les deux types sont réalisés avec des couches de finition acoustiques en laine de bois des deux côtés.

-Contrairement au baffle à deux couches, celui à trois couches comporte en plus un noyau en laine minérale.

-La combinaison de laine de bois et de laine minérale permet d’excellentes valeurs d’absorption acoustique sur une large plage de fréquence.

-Grâce à leur forme particulière, les baffles offrent des possibilités d’aménagement uniques et sont donc très appréciés aussi en tant qu’élément design dans les écoles ou les bâtiments publics.