Céramique : Tile Of Spain participe à la création d'un site internet

Pour promouvoir la céramique espagnole, rien de mieux qu'un site internet traduit en quatre langues. Tile Of Spain a ainsi participé à la création de kerapolis-ceramic.com, mettant en avant les multiples atouts du matériau, et les réalisations architecturales les plus remarquables.

Tile Of Spain, spécialiste de la céramique espagnole, annonce avoir participé à la création du site internet kerapolis-ceramic.com, visant à promouvoir le recours aux revêtements de sols et murs en céramique dans les usages de la ville, que ce soit pour les aménagements extérieurs (rues, places...), les musées, le hôpitaux, les logements, ou encore les bureaux.

Le site, traduit en quatre langues (français, espagnol, anglais, et allemand), met notamment en avant les multiples atouts de la céramique, à la fois résistante, ignifuge, hygiénique, et facile d'entretien.

Tile Of Spain rappelle notamment qu'il s'agit d'un matériau naturel, composé d'argile, de minéraux et d'eau, et qui ne libère aucune substance toxique.

Par ailleurs, le matériau est particulièrement résistant, que ce soit aux rayures, aux moissisures, aux produits d'entretien, et aux températures (qu'elles soient très basses ou très élevées).

À noter qu'il s'agit d'ailleurs d'un des rares matériaux qui, même en contact direct avec des flammes, ne brûle pas et ne fond pas. De fait, ce matériau est particulièrement intéressant dans les établissements recevant du publics (ERP) comme les commerces, les écoles, et les établissements de santé.

De nombreuses réalisations architecturales

Kerapolis-ceramic.com se présente également comme un réservoir d'inspiration pour les professionnels, illustré par de nombreuses projets, à découvrir à travers les 7 chapitres (espaces publics, logements, bureaux, loisirs et restauration, sport et bien-être, santé et usage sanitaire, et commerce). La céramique, avec ses différentes formes, couleurs et textures, permet en effet de laisser libre cours à la créativité des architectes et décorateurs d'intérieur.

Parmi les réalisations remarquables, on retrouve ainsi le métro de Barcelone, la L'Oréal Academy, l'hôtel Censal, ou le restaurant Enigma.

Claire Lemonnier