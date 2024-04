La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) lance InfraClimat, une plateforme digitale de visualisation des impacts du changement climatique sur les infrastructures françaises.

«InfraClimat vise à faire prendre conscience des risques, mais aussi des solutions existantes », explique la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) dans un communiqué.

Cette plateforme, gratuite et accessible, a pour objectif d'offrir aux utilisateurs différentes informations sur les vulnérabilités auxquelles sont exposées les infrastructures, ainsi que des solutions basées sur des cas d'usage ou des études et travaux.

Faire prendre conscience des risques, mais aussi des solutions existantes

Développé par l'entreprise Onepoint, en collaboration avec des sources de données nationales et publiques, InfraClimat se concentre sur les cinq principaux aléas climatiques : les submersions marines, les vagues de chaleur, les inondations, la sécheresse et le retrait-gonflement des argiles (RGA).

« Piliers des activités sociales et économiques », les routes, les ponts et les stations d'épuration sont de plus en plus exposés aux effets du changement climatique, souligne la FNTP. Alain Grizaud, son président, salue cette initiative comme « une démarche de sensibilisation inédite sur le rôle central des infrastructures dans l'adaptation au changement climatique ».

La France compte près de 1,1 million de kilomètres de route et entre 200 000 et 250 000 ponts, selon des données récentes. Cependant, la vétusté et la fragilité de certaines de ces infrastructures suscitent de nombreuses préoccupations. « Au total, 25 000 ponts communs requis des travaux, dont 10 000 ont besoin de mesures de sécurité immédiates », a déclaré Pascal Berteaud, directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques (Cerema), devant une commission du Sénat.

« InfraClimat illustre de manière concrète l'approche de Onepoint en matière de développement de solutions technologiques à empreinte positive, contribuant ainsi à une meilleure prise en compte des enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique », souligne Florent Gitiaux, associé développement durable & innovation chez Onepoint.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock