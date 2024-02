D’après la dernière étude de l’URF, les dépenses de fonctionnement et d'investissement consacrés à la route ont reculé de plus de 10 % entre 2012 et 2022. De quoi alarmer le représentant des acteurs économiques de la route et de l'automobile, qui observe une lente dégradation du réseau routier.

Demande des investissements désespérément. Voilà l'état d'esprit de l'Union routière de France (URF) dans une étude publiée ce mardi 6 février.

En 2022, les administrations publiques ont consacré 15 % de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement à la route, contre 57 % au ferroviaire. 15,7 milliards d'euros ont été dépensés dans les routes. Ce qui revient à une baisse de 10,4 % par rapport à 2012.

Pourtant, toujours selon l’URF, la route a engrangé 47,8 milliards d'euros de recettes pour l'État et aux collectivités en 2022.

« On ne parviendra pas à décarboner les transports si on ne s'occupe pas de la route »

Les recettes publiques apportées par le réseau routier dépassent celles récoltées grâce aux énergies renouvelables à la même période. Et ce alors que la circulation routière représente 37,8 % des émissions de CO2 de la France en 2019, et la voiture particulière 15,7 % selon le service public des données et études statistiques (SDES).

La circulation routière cristallise-t-elle encore des tensions entre finances et environnement ? « On n'oppose pas les modes de transport entre eux, chacun a sa zone de pertinence », estime Thierry Archambault, président de l’URF.

« Il faut accentuer les investissements et les rendre plus efficaces. On ne parviendra pas à décarboner les transports si on ne s'occupe pas de la route », défend-il.

Une « lente dégradation des chaussées » à désamorcer



Le représentant des acteurs économiques de la route et de l'automobile souligne un autre enjeu : l’état des chaussées. L’union cite l'enquête annuelle de l'Observatoire de la route, selon qui une « lente dégradation des chaussées constatée par le passé » se poursuit sur le réseau national routier.

Des travaux d’amélioration ont été quand même constatés, notamment en 2021 sur « les chaussées dans le plus mauvais état ». D’après la même étude, l'état des chaussées des départements s'est amélioré « lentement », suite à une dégradation en 2019. Le plan de sauvegarde des routes nationales lancé en 2018 par le gouvernement n'y peut-être pas pour rien.

Il n’empêche que « les dépenses liées à la maintenance de la route sont en chute significative, et encore plus si on ajoute l'inflation », juge Jean-Pierre Paseri, président de Routes de France, représentant les industriels de la route.

« Les montants mis sur le ferroviaire sont un rattrapage du sous-entretien passé. Il faut mettre de l'argent sur la route sinon on aura le même sous-investissement dans quelques années », poursuit-il.

Pour ce qui est de la sécurité routière, le nombre de morts baisse de 3 % sur les routes de France en 2023, comparé à l’année précédente. Entre 2019 et 2023, le repli est de 2,3%.

Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : Adobe Stock