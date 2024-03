Autun, un refuge pour les Parisiens expulsés durant les JO ?

Alors que les JO de Paris 2024 arrivent à grands pas, les touristes sont davantage privilégiés que les habitants de la capitale. Ces derniers sont de plus en plus expulsés par leurs propriétaires, qui privilégient la location saisonnière, et ce à prix d’or. Face à cette situation, la ville d’Autun, en Bourgogne, tend à devenir à un refuge.

On croyait l’exode des Parisiens vers la province fini depuis la fin du Covid-19. Il semble qu’il se poursuit avec l’arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Environ 16 millions de touristes sont attendus à Paris pendant les Jeux, entre 26 juillet et le 11 août.

Conséquences : un parc hôtelier saturé et hors de prix, et un recours aux locations privées de courte durée, notamment via la plateforme Airbnb. De quoi aiguiser les appétits de propriétaires, qui donnent congé à leurs locataires pour relouer à meilleur tarif. Un phénomène qui, bien qu'illégal, explose, a confirmé l'Agence départementale d'information sur le logement (Adil) de Paris, sans donner de chiffres.

Face à ce constat, la Ville d’Autun (Saône-et-Loire), situé au coeur du Morvan, a lancé une campagne ce mardi 8 mars, pour attirer les Parisiens expulsés.

1 000 logements sont vides, sur un total de 8 500, selon le maire d’Autun

« Votre propriétaire vous met dehors ? Une belle occasion d'aller voir ailleurs », lit-on dans un visuel diffusé par la mairie d’Autun sur X. Le slogan est accrocheur, accompagné d’une photo en arrière-plan de la ville bourguignonne, avec sa cathédrale nichée au pied des collines verdoyantes du Morvan.

Si le décor attire l’oeil, Autun a « une démographie plutôt déclinante mais une grande capacité d'accueil », estime son maire Vincent Chauvet (Modem). Le déclin est d’environ 0,5 % par an, entrainé par les décès non compensés par les naissances. Ce qui provoque des fermetures de classes : 47 sont prévues à la rentrée sur l'ensemble de la Saône-et-Loire.

« Or, on a vu dans la presse que des familles entières de Parisiens étaient mises à la porte de leur logement et n'arrivaient pas à en retrouver. C'est le moment de leur dire : ici on a du travail et des logements pas chers », poursuit-il auprès de l'AFP.

Peuplée d’un peu plus de 13 000 habitants, la commune se situe à 250 km de Paris. « On a 371 emplois vacants dans tous les domaines et plus de 1 000 logements sont vides, sur un total de 8 500 », précise M. Chauvet. Le tout pour un prix du m2 neuf estimé à 1 100 euros, soit très loin derrière les tarifs parisiens.

Autun participe également au plan gouvernemental de redynamisation baptisé « Action Coeur de Ville ». Un moyen de lutter contre la paupérisation de son centre-ville et de développer des infrastructures associées. L’attractivité territoriale semble être une clé pour lutter contre la crise du logement, qui se fait particulièrement sentir en zone francilienne.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock