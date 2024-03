Crise du logement : 800 communes bientôt reclassées comme « zones tendues »

Alors que la crise du logement sévit toujours en France, les ministres du Logement et de l’Économie annoncent que 800 communes supplémentaires seront reclassées comme « zones tendues », permettant ainsi à davantage de Français d’accéder au prêt à taux zéro (PTZ) ou au logement locatif intermédiaire.

En octobre dernier, le gouvernement avait reclassé 154 communes comme « zones tendues » dans le contexte de crise du logement. Parmi les villes concernées : Brest, Le Mans, Cholet, Lorient, Vannes, ou encore Colmar.

Près de six mois plus tard, le ministre délégué au Logement et le ministre de l’Économie ont annoncé vouloir élargir cette classification à 800 communes supplémentaires, afin de « répondre à la crise du logement ».

Ce reclassement doit permettre aux communes concernées d'avoir « accès à des dispositifs pour produire davantage de logements abordables, en location ou en accession à la propriété », ont expliqué les ministres Guillaume Kasbarian et Bruno Le Maire dans un communiqué commun.

Un reclassement qui devrait bénéficier à 3,5 millions de Français

En tout, 3,5 millions de Français habitant dans ces communes devraient pouvoir bénéficier de ces dispositifs d’aide pour accéder à un logement. Dans le détail, 1,8 million de personnes supplémentaires pourraient notamment devenir éligibles au prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf.

Davantage de ménages pourront également bénéficier d’un logement locatif intermédiaire. Pour rappel, le gouvernement souhaite doubler le rythme de production des logements intermédiaires pour en créer 75 000 d’ici 3 ans.

Ces logements intermédiaires doivent notamment permettre aux salariés de la classe moyenne qui ne peuvent pas bénéficier d’un logement social de pouvoir se loger dans les grandes villes.

Sous plafond de revenus, ces logements locatifs intermédiaires proposent des loyers 10 à 15 % inférieurs à la moyenne du marché locatif local, grâce à des aides publiques. Or, ce type de logement ne peut être développé qu’en zone tendue.

La liste des 800 nouvelles communes classées en zone tendue doit être rendue publique en juin prochain.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock