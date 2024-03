Le ministère de la Transition écologique annonce son intention de stimuler la production de logements intermédiaires. Avec pour objectif de doubler le rythme actuel de production, le gouvernement s'est engagé à porter le nombre de ces logements à 30 000 par an d'ici 2027.

Dynamiser la production de logements intermédiaires pour répondre aux besoins croissants des classes moyennes et des salariés du secteur privé, telle est l'ambition du gouvernement français, ont expliqué Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Guillaume Kasbarian, ministre chargé du Logement, le mercredi 20 mars.

Dans cette perspective, les deux ministres ont annoncé la signature d'un « Pacte pour le logement intermédiaire », avec des acteurs majeurs de l'habitat, dont la Caisse des Dépôts, Action Logement, et l'Union sociale pour l'habitat (USH).

Financer la construction de 75 000 logements intermédiaires

Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'accent a été mis sur le développement du logement locatif intermédiaire (LLI) comme réponse à la crise du logement. Positionné entre les logements sociaux et privés, le LLI propose des loyers environ 15 à 20 % moins élevés que le marché, offrant ainsi une alternative intéressante pour les ménages à revenus moyens.

« Face aux tensions que nous traversons dans le monde de l'immobilier, nous devons nous doter du maximum d'outils pour répondre aux besoins de logements des Français et des classes moyennes », a déclaré Christophe Béchu, indiquant que le pacte signé prévoit d'augmenter progressivement la création de logements intermédiaires, passant de 15 000 à 30 000 logements par an, soit environ 75 000 logements sur trois ans. De plus, des ajustements géographiques seront opérés pour étendre l'accès au LLI, notamment autour des zones industrielles.

« L’État prendra sa part en permettant à de nouvelles communes d’être éligibles au LLI avant l’été. Je me félicite de l'engagement collectif de tous les acteurs clés de l'immobilier pour relever ce défi », s'est réjouit le ministre de la Transition écologique.

Des résidences meublée de courte durée pour les travailleurs saisonniers

« Le logement locatif intermédiaire est utile pour aider les classes moyennes, les jeunes actifs, les agents de nos services publics de soin ou de sécurité, à se loger près de leurs emplois, à des loyers abordables, inférieurs aux prix du marché. Le Gouvernement, les bailleurs, les opérateurs, les financeurs institutionnels, nous partageons tous l’intérêt du produit et la volonté de le développer, en lien avec les collectivités locales », a de son côté affirmé Guillaume Kasbarian.

Le pacte prévoit également d'encourager la création de logements intermédiaires à partir de chantiers de rénovation lourde, afin d'améliorer leur performance énergétique. Dans une optique de diversification de l'offre, le pacte inclut aussi des résidences gérées, telles que les résidences étudiantes ou séniors, dans le champ du logement intermédiaire.

Le gouvernement envisage également de permettre aux bailleurs sociaux de consacrer une part plus importante de leur parc au logement intermédiaire, passant de 10 à 20 %. Une réflexion est également en cours sur la création d'une « résidence meublée de courte durée » dédiée aux saisonniers ou aux travailleurs temporaires.

Marie Gérald

