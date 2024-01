Bruno Le Maire promet de s’attaquer à la simplification du DPE

Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, également chargé de l’Énergie depuis le remaniement, a promis une modification à venir du DPE. Celui-ci sera simplifié et fera la part belle aux petites surfaces.

Désormais en charge de l’Énergie, en plus de son fauteuil de ministre de l’Économie et des Finances qu’il a conservé à la suite du remaniement, Bruno Le Maire a affirmé ce 23 janvier que le diagnostic de performance énergétique (DPE) serait bel et bien simplifié, avec une attention toute particulière pour les petites surfaces.

En septembre dernier, le ministre avait dans un premier temps paru favorable à un report du calendrier d’interdiction à la location dès janvier 2025 des logements classés G, et en 2028 de ceux classés F, par le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE). Une décision prise pour limiter l’impact de l’inflation sur les propriétaires.

Une simplification du DPE plutôt qu’un report du calendrier d’interdiction à la location

Cette idée a été écartée quelques jours plus tard, le ministre préférant opter pour une modification du DPE, qui présente selon lui « des biais ». Une option encore privilégiée à ce jour, puisque ce mardi, à Viry-Châtillon (Essonne) et à l’occasion d’une rencontre avec des entrepreneurs consacrée à la simplification, M. Le Maire a déclaré « continuer à penser qu’il faut simplifier le DPE ».

« Et il le sera », a-t-il assuré. Les efforts vont être concentrés davantage sur les petites surfaces, d’après le ministre, afin qu’elles « soient traitées de la même manière que les surfaces plus importantes ». C’est également « extrêmement important pour le logement étudiant », a-t-il poursuivi.

« J’ai ouvert le sujet il y a plusieurs mois, on me l’a reproché. En général, quand je lance un sujet, un combat qui me paraît juste, c’est à bon escient, en ayant réfléchi avant », a-t-il expliqué. « J'irai jusqu’au bout », a-t-il prévenu, tout en admettant que le fait d’être désormais en charge de l’Énergie lui donnait « plus de légitimité pour le faire ».

Malgré l’absence d’un véritable ministre, le logement n’a pas été oublié par Bruno Le Maire, qui a assuré qu’il y aurait « un texte sur le logement », car il y a « urgence à construire vite dans les zones très denses ».

« On va construire vite, à coup de simplification des règles, de dérogations, de soutien au secteur du bâtiment, ça marchera, ce sera plus efficace », a-t-il assuré. Le locataire de Bercy a par ailleurs affirmé que ce texte ne ressemblerait pas à « l’ancienne politique du logement » et ne serait pas assorti de « dispositifs fiscaux permettant à certains de s’en mettre plein les poches pour construire peu de logements ».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock