Alors que la crise est arrivée de manière totalement imprévisible et rapide, les collectivités ont trouvé que les entreprises du BTP avaient plutôt bien réagi, selon un récent sondage réalisé par Odoxa. 100 % des services techniques et 92 % des élus les auraient même trouvé « coopératives ». Seuls les bureaux d'études se sont montrés moins dithyrambiques.

Début janvier, Odoxa a réalisé un sondage auprès d'élus et responsables techniques des collectivités territoriales pour le compte de NGE. L'objectif : mieux cerner l'opinion des élus vis-à-vis des entreprises du BTP, et comprendre leurs attentes post-crise.

En tout, 102 élus de communes de plus de 5 000 habitants en charge des travaux publics, et 80 responsables de services techniques de collectivités locales ont été interrogés par téléphone entre le 11 et le 25 janvier 2021.

Les sondés sont 53 % à avoir trouvé que les entreprises du BTP étaient bien préparées pour faire face à la crise, et ce malgré le caractère imprévisible de la situation. A noter toutefois que les avis divergent selon la catégorie des répondants : les responsables de services techniques de collectivités sont 69 % à le penser, contre 55 % des élus, et seulement 41 % parmi les personnes travaillant au sein de bureaux d'études.

Une opinion positive quant à l'attitude des entreprises du BTP

Tous les répondants ont en revanche eu une bonne impression quant à l'attitude des entreprises, et sont davantage unanimes concernant les qualités relationnelles dont les elles ont su faire preuve pendant cette période inédite.

100 % des services techniques et 92 % des élus les ont trouvé « coopératives », mais aussi « responsables », « à l'écoute », et « proches du terrain ». Odoxa souligne que, là encore, les pourcentages diminuent parmi les bureaux d'études, qui se sont révélés moins élogieux.

« Depuis la crise sanitaire, les élus locaux évoluent sur des sables mouvants. Dans ce contexte instable, ils ont pu s'appuyer sur des interlocuteurs solides au sein des entreprises de BTP. Ils comptent sur eux pour que, malgré la crise, le cadre de vie ne se dégrade pas et que les citoyens bénéficient d'équipements respectueux de l'environnement », résume Gaël Sliman, président d'Odoxa

Selon l'institut d'études, ces commentaires positifs peuvent également s'expliquer par la bonne popularité dont bénéficie actuellement le secteur du BTP, vecteur de croissance et d'emplois, et par un mouvement de fort empathie envers les industries nationales depuis le début de la crise.

Priorité à l'entretien de la voirie et à la rénovation des équipements

Egalement interrogés sur leurs priorités en termes de travaux publics, les sondés ont placé la maintenance et l'entretien de la voirie en tête, avec 53 % pour les services techniques et 46 % pour les élus.

Viennent ensuite la rénovation des équipements existants (moyenne de 30 %), la construction de nouveaux équipements pour le sport et les loisirs (26 %), et l'investissement dans les mobilités douces et vertes (26 %). A noter que 18 % des élus affirment également chercher des financements pour la construction de nouveaux équipements, et notamment d'établissements scolaires.

Les priorités des collectivités en matière de travaux publics : sondage Odoxa janvier 2021

Claire Lemonnier