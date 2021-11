Fonds friches : 503 nouveaux projets sélectionnés

Pour lutter contre l'artificialisation des sols, le gouvernement mise sur le recyclage des friches, avec un fonds dédié de 650 millions d'euros. Ce vendredi, 503 projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un second appel à projets, s'ajoutant aux 552 premiers projets déjà retenus.



Dans le cadre du plan France Relance, 300 millions d'euros avaient été annoncés pour le recyclage des friches, et deux appels à projets avaient été lancés dans la foulée, d'une part par les préfets de région, et de l'autre par l'Ademe.

Face à leurs succès, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le doublement du fonds friches, passé de 300 à 650 millions d'euros.

Le 28 mai dernier, les lauréats des deux premiers appels à projets étaient dévoilés, avec 552 projets représentant un potentiel de plus de 3,3 millions de m2 de logements et 1,7 millions de m2 de surfaces économiques (commerces, bureaux, industrie...).

Ce vendredi 19 novembre, les lauréats du deuxième appel à projets ont été dévoilés. Les préfets de région ont sélectionné 503 projets parmi 1 130 candidatures. Ces projets permettront de créer plus d'1,8 millions de m2 de logements (dont 40 % de logements sociaux), et plus de 2,3 millions de m2 de surfaces économiques.

Le ministère de la Transition écologique précise que les lauréats du deuxième appel à projets de l'Ademe, concernant les friches industrielles ou minières polluées, devraient quant à eux être annoncés d'ici un mois.

En tout, 1 055 projets ont déjà été sélectionnés dans le cadre de ce fonds friches, représentant plus de 3 000 hectares qui seront reconvertis sur toute la France métropolitaine et en Outre-Mer.

Tous ces projets sont à retrouver sur cette cartographie.

Claire Lemonnier