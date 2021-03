Dans un contexte où le gouvernement fait de la rénovation énergétique et la lutte contre les passoires énergétique une priorité, l'ANIL et l'ADIL ont mené une enquête pour identifier les facteurs de motivation et freins à la réalisation de travaux pour les bailleurs. Sans surprise, le financement reste le principal obstacle. Or, peu de bailleurs connaissent et ont recours aux aides disponibles.