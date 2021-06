Le think tank Terra Nova vient de dévoiler une série de mesures afin de résoudre la crise du logement, en France. Pour faire revenir les prix immobiliers a un niveau supportable pour les ménages et l'économie, le think tank propose notamment de pénaliser les maires qui ne jouent pas le jeu de la construction, d'obliger les propriétaires de terrain à construire et de dissocier la propriété du foncier de celle du bâti.