Mulhouse va créer un réseau de chaleur récupérant la chaleur fatale

Dans un contexte où le gouvernement veut accélérer le déploiement des réseaux de chaleur urbains alimentés en énergies renouvelables, la ville de Mulhouse annonce qu’elle va créer un réseau de chaleur raccordé à certains sites industriels fortement émetteurs d’énergie.

Concrètement, le futur réseau devrait récupérer la chaleur fatale (c’est-à-dire excédentaire), émise par plusieurs industriels situés autour de la ville – tels que le fabricant de verre Euroglas, le producteur d'engrais Borealis et les entreprises de la plateforme chimique W Europe – et ainsi recourir à une énergie renouvelable plutôt qu’au gaz.

Alimenter 20 000 logements en chaleur renouvelable

« Grâce à son potentiel de plus de 200 gigawattheures par an, nous pourrons plus que doubler notre production de chaleur urbaine », a expliqué Fabian Jordan, président de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), porteur du projet. Une capacité de production de chauffage correspondant à l’équivalent nécessaire pour chauffer 20 000 logements, et même l’usine automobile locale de Stellantis, située sur le trajet du futur réseau.

Les usines fortement émettrices d’énergie étant situées en périphérie de la ville, il sera nécessaire de construire un réseau de 50 kilomètres : « 30 kilomètres pour le transport entre la source et le cœur d'agglomération, puis 20 kilomètres au sein de celui-ci », a détaillé Rémy Neumann, vice-président de M2A en charge des réseaux de chaleur.

Ce nouveau réseau de chaleur, qui représente un investissement de 140 à 150 millions d’euros, devrait être mis en service d’ici fin 2025 ou début 2026.