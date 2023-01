Qarnot Computing lève 35 millions d’euros pour déployer ses data centers Numérique - BIM | 13.01.23

La start-up Qarnot Computing annonce avoir levé 35 millions d’euros pour continuer le déploiement massif de ses infrastructures IT pour les bâtiments et sites ayant besoin de chaleur. Spécialiste de l’exploitation de la chaleur « fatale » informatique, les solutions Qarnot permettent notamment de réduire la facture écologique et économique de ses clients.

Lauréat du challenge Start-up Construction Tech 2021, organisé par le Mondial du bâtiment, Qarnot Computing annonce ce 10 janvier avoir bouclé un nouveau tour de table de 35 millions d’euros auprès de fonds d'investissement privés comme Société Générale Ventures, mais aussi d’instances publiques telle que l’Ademe ou encore la Banque des Territoires dans le cadre du plan France 2030. Industrialiser son développement à grande échelle « Cette levée est une grande nouvelle pour Qarnot, qui va vivre un tournant décisif ! », se réjouit Paul Benoit, Président et co-fondateur de Qarnot. En effet, cette quatrième levée de fonds devrait servir à l’industrialisation de son système nouvelle génération à grande échelle. « Les attentes de solutions vertueuses sont grandes chez les importants consommateurs de chaleur, comme chez les clients cloud partout en Europe », commente-t-il. La solution proposée par la start-up consiste à valoriser la chaleur perdue des serveurs informatiques pour chauffer des bâtiments. Conçus sous forme de radiateurs ou de chaudières, ces data centers sont placés directement dans les bâtiments ayant besoin de chaleur. Avec son infrastructure axée sur la réutilisation de la chaleur fatale, la plateforme Qarnot permet de réduire l’empreinte carbone liée aux calculs de 80% en moyenne. « La maîtrise de la consommation énergétique et de l’empreinte environnementale des centres de données est une nécessité dans le contexte actuel de crise énergétique et de réchauffement climatique. La récupération de la chaleur fatale issue des serveurs est un des moyens d’y répondre », ajoute Karine Mérère, Directrice générale d’Ademe Investissement. Pour Gabriel Giabicani, Directeur Innovation & Opérations à la Direction de l’Investissement de la Banque des Territoires, « ce type de technologie s’inscrit pleinement dans l’ADN du Programme Territoires d’Innovation, et plus globalement dans la stratégie France 2030 ». Depuis 2010, Qarnot a déjà réussi le déploiement de plus de 100 chaudières numériques et la mise à disposition de plus de 70 000 cœurs de calcul haute-performance en mode cloud. Marie Gérald Photo de Une : © Qarnot

Marie.gerald