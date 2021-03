Après avoir lancé un Plan Logement en Outre-Mer (PLOM) il y a un peu plus d'un an, le ministère de la Transition écologique a dressé un premier bilan des résultats de l'année passée. Avec les 215 millions d'euros prévus pour 2020, plus de 8 000 logements ont été construits ou rénovés. Pour accélérer encore l'atteinte des objectifs, le budget 2021 est revu à la hausse, et monte à 250 millions d'euros.

Deux semaines après avoir annoncé le lancement d'une concertation visant à définir une réglementation para-cyclonique pour les bâtiments neufs dans certains territoires d'Outre-Mer, le ministère de la Transition écologique a fait un point d'étape sur les premiers résultats du Plan Logement en Outre-Mer (PLOM) ce mardi 23 mars. Parmi les principaux objectifs de ce Plan Logement en Outre-Mer : réhabiliter le parc existant pour lutter contre l'habitat indigne, et construire des logements sociaux neufs qui répondent aux besoins de la population, mais aussi aux engagements en termes de transition écologique et énergétique. 15 mois après la mise en place de ce PLOM, le comité de pilotage souligne que des plans locaux ont été définis « sur-mesure », en fonction des spécificités de chaque territoire, et d'ores et déjà été lancés sur le terrain. Grâce à un investissement de 215 millions d'euros, 8 100 logements ont été construits ou rénovés en 2020, et ce malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. Le ministère de la Transition écologique souligne que ces 215 millions d'euros ont ainsi « participé à soutenir les filières BTP locales et l'économie des départements et régions d'Outre-Mer ». Dans le détail, 3 300 logements ont été construits ou réhabilités à La Réunion, 1 700 en Martinique, 1 450 en Guadeloupe, 1 400 en Guyane, et 250 à Mayotte. Un budget en hausse pour 2021 Pour 2021, le gouvernement entend encore accélérer le déploiement de ce plan en augmentant le budget consacré, qui monte ainsi à 250 millions d'euros. « Ces moyens supplémentaires confirment sans ambiguïté la détermination de l’État pour accompagner les entrepreneurs publics et privés à la hauteur de leurs ambitions. lls participent aussi à l’effort de relance souhaité par le Président de la République pour investir dans la résilience de nos territoires. 20 millions d’euros seront ainsi consacrés à renforcer l’action en faveur de la rénovation des logements sociaux et la création de centres d’hébergement », annonce le ministère dans un communiqué. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur