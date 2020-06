Le 14 février dernier, le Comité Champs-Elysées lançait, en partenariat avec Make.org, une grande consultation citoyenne pour connaître les désirs des Français concernant le réaménagement de celle que l'on surnomme « la plus belle avenue du monde », dans le cadre du projet « Réenchanter les Champs-Elysées ». Les résultats de ce sondage ont été révélés ce jeudi 18 juin. Les participants ont notamment fait savoir qu'ils souhaitaient plus de végétalisation, de piétonnisation, de propreté et de sécurité, et que les petits commerces français remplacent les grandes chaînes internationales.

La consultation citoyenne sur le réaménagement des Champs-Elysées - dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi 18 juin - a enregistré un record de participation avec près de 100 000 participants et 45 000 votes, ayant abouti à plus de 2 000 propositions.

« On ne s’attendait pas à un tel niveau de participation. Ces chiffres record démontrent l’attachement des Parisiens à l’avenue mais aussi leur volonté de participer concrètement à sa transformation en donnant leur avis. A travers les âges, les Champs-Élysées ont toujours été le miroir grossissant de l’époque et des attentes des concitoyens. On voit qu’il y a une forme d’impatience pour retrouver un territoire plus apaisé, plus agréable et plus en phase avec son statut de plus belle avenue du monde », constate Jean-Noël Reinhardt, président du Comité Champs-Elysées.

Dans le détail, les Français ayant le plus participé sont les jeunes franciliens de 25 à 34 ans, et les plus de 65 ans.

Le profil des participants. Source : Make.org

La phase de vote a débuté le 14 février, et s'est achevée le 4 juin. Les participants ont donc apporté leur contribution avant, pendant, et après le confinement.

Végétalisation, piétonnisation, sécurité, propreté, patrimoine...

La question posée était : « Qu'aimeriez-vous changer pour améliorer les Champs-Elysées ? ». Six propositions prédominantes sont ressorties, à savoir :

Végétaliser : la majorité des répondants ont estimé qu'il fallait reverdir l'avenue, avec la plantation d'arbres, d'arbustes et l'installation de parcs. Les participants insistent sur l'importance de végétaliser en pleine terre et non dans des bacs, pour favoriser l'écoulement des eaux et créer des îlots de fraîcheur, afin de lutter contre les canicules. Cette précision témoigne notamment de préoccupations environnementales et non pas seulement esthétiques ou décoratives.

La seconde proposition qui ressort consiste à créer une véritable promenade piétonne entre les Tuileries et l'Arc de Triomphe, notamment pour faciliter la traversée des piétons. Sur cette promenade piétonne, les Français souhaiteraient des bancs, des fontaines et des toilettes publiques pour faire une halte gratuite.

Autre priorité : définir des espaces précis entre voie réservées aux voitures, celles pour les vélos et trottinettes, et celles pour les piétons. Si la tendance générale est en faveur de la réduction de la place accordée à la voiture, la piétonnisation et l'interdiction totale de l'automobile reste toutefois très controversée.

Les répondants ont également fait savoir leur désir d'une offre commerciale plus authentique et française, à l'opposé des chaînes internationales perçues comme « insipides » et « peu différenciantes ». Parmi les remarques : « Il faut soutenir l'installation de petits commerces pour que les Champs-Elysées ne soient plus le reflet d'une vie artificielle » (Laure), ou encore « Il faut redonner à l'avenue son lustre d'antan, en favorisant le savoir-faire, la gastronomie, les galeries d'art etc. français » (Florent).

Concernant la tradition et l'histoire, les participants veulent en grande majorité que les éléments patrimoniaux de l'avenue, tels que les lampadaires, les colonnes Morris ou les pavés, soit conservés et revalorisés. « Il faut arrêter le bétonnage des Champs-Elysées et leur redonner leur cachet original haussmannien », insiste Liecben. « Il faut cesser de vouloir démolir des lieux chargés d'histoire au profit d'idées bobo (par exemple une piscine aux Champs-Elysées) », estime de son côté Catherine.

Enfin, les franciliens réclament plus de propreté, de sécurité et de tranquillité. Pour cela, ils demandent une présence policière discrète mais efficace, notamment pour lutter contre les pickpockets.

Nuage de mots des propositions. Source : Make.org

Les résultats de cette grande consultation citoyenne seront remis à l'ensemble des candidats à l'élection municipale, mais la Mairie de Paris s'est déjà prononcée en faveur du réaménagement et de la végétalisation des Champs-Elysées.

Le Comité des Champs-Elysées avait par ailleurs missionné l'architecte Philippe Chiambaretta et son agence PCA-Stream, pour proposer un projet de réaménagement. « Vision 2030 », livré en février dernier, est présenté dans une exposition au Pavillon de l'Arsenal - qui a réouvert le 16 juin. En raison de la crise liée au coronavirus, l'exposition a été prolongée jusqu'au 6 septembre 2020.

C.L.