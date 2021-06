Rénovation des écoles : La Banque des Territoires accompagne les collectivités

La rénovation des écoles est un enjeu sanitaire et sociétal majeur, et la Banque des Territoire l'a bien compris. La filiale de la Caisse des Dépôts annonce lancer « La Fabrique de l'école de demain », un plan d'accompagnement pour aider les collectivités à rénover les établissements scolaires et à les moderniser.

Il y a trois mois, la Banque des Territoires lançait un dispositif pour inciter les communes du programme Action Coeur de Ville à rénover leurs écoles afin d'initier la rénovation de 1 000 écoles en deux ans. Le principe : aider les communes à définir la liste des écoles à rénover en priorité en réalisant des diagnostics énergétiques, à établir un plan pluriannuel d'investissement, ou encore à trouver des modes de financement (Edu Prêt, GPI Ambre...). Un parcours d'accompagnement complet L'engagement de la Banque des Territoires en faveur des écoles se poursuit. Elle a annoncé ce jeudi 24 juin le lancement de « la Fabrique de l'école de demain » pour aider les collectivités territoriales à concevoir des écoles plus attractives, écologiques et connectées. Les collectivités, qui gèrent 150 millions de m2 d'écoles, collèges et lycées, consacrent en effet 8 milliards d'euros par an pour financer ces établissements scolaires. Ce plan prévoit notamment un parcours d'accompagnement, avec un outil de pré-diagnostic en ligne « Mon Diag Ecoles ». Destiné aux responsables du patrimoine éducatif des collectivités et aux responsables d'établissements, cet outil permet d'évaluer, grâce à un simple questionnaire, l'état d'un bâtiment (consommations énergétiques, réglementation, santé...), et d'identifier les axes prioritaires d'intervention. Autre outil à disposition : l'accès libre et gratuit à des ressources documentaires, et notamment à dix fiches sur la construction et la rénovation des écoles, autour de thématiques telles que la stratégie patrimoniale, le coût d'exploitation, l'économie circulaire, la biodiversité & le cadre de vie, la restauration, la canicule, la vétusté et l'hygiène, ou encore l'intégration du numérique éducatif dans le bâti. Enfin, la Banque des Territoires prévoit également une offre d'ingénierie avec un appui juridique et financier pour aider les collectivités dans leur parcours de A à Z. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur