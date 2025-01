Sika obtient des résultats solides malgré un marché difficile

Le groupe suisse de chimie Sika a annoncé un chiffre d'affaires en hausse pour 2024, en ligne avec les attentes, et ce malgré des conditions de marché qualifiées de « difficiles », notamment en Chine.

Le groupe Sika a clôturé l'année 2024 sur un chiffre d'affaires de 11,7 milliards de francs suisses (12,5 milliards d'euros), en progression de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

Hors effets de changes, la progression des ventes atteint 7,4 %, soit le milieu de l'objectif annuel de croissance de 6 à 9 % que Sika s'était fixé. Le directeur général, Thomas Hasler, a salué cette performance, soulignant la résilience du groupe dans un contexte de marché tendu. Cependant, les résultats ont suscité des réactions mitigées en Bourse, où le titre a cédé 0,09 % à 217,90 francs suisses, en contraste avec la hausse de l'indice SMI (+0,38 %).

Une croissance disparate selon les régions

Si Sika affiche une performance globale robuste, les résultats régionaux présentent des disparités marquées. En Asie-Pacifique, la croissance s'est fortement dégradée, atteignant seulement 2,4 % hors effets de changes, contre une progression de 15,2 % en 2023. Cette contre-performance s'explique notamment par la faiblesse persistante du marché chinois de la construction.

En Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), les ventes annuelles ont progressé de plus de 7 %, soit un ralentissement par rapport à la croissance de 14,8 % en 2023. Toutefois, le groupe a réussi à maintenir de bonnes performances dans des marchés en difficulté, comme l'Allemagne, et a bénéficié d'une légère reprise dans l'automobile.

La zone Amériques a enregistré une croissance de 11,2 %, soutenue par les projets d'infrastructures et la relocalisation d'activités industrielles aux États-Unis, stimulant ainsi la construction de nouvelles usines. Toutefois, ce résultat reste en retrait par rapport à l'année précédente, qui avait enregistré +14,9 %.

Malgré des défis économiques et géographiques, l'analyste Alexander Koller, de Vontobel, estime que les marchés du groupe pourraient se redresser au cours de l'année 2025, portés par une baisse des taux d'intérêts.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock